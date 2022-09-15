Tử vi thứ Sáu, ngày 16/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Thìn phú quý lẫn tài lộc rủ nhau kéo tới, Mão - Thân tiền của hao hụt, xui xẻo khó tránh

Vận trình tình cảm thăng hoa. Nếu là người độc thân thì thứ Sáu này chắc hẳn là thời điểm tốt để bạn bắt đầu những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình thì trong ngày nên cẩn trọng với các mối quan hệ khác giới nếu không muốn gặp sóng gió trong hôn nhân.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, bản mệnh đón chào ngày mới với nguồn năng lượng tích cực, tươi mới và tràn đầy. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn cử hành đại sự, bắt đầu triển khai dự án hoặc kế hoạch mới.

Vận trình tình cảm kiềm chế cảm xúc. Sửu có xu hướng dễ bị kích động mà có lời nói và cách cư xử thiếu chín chắn, gây mất hòa khí gia đình. Con giáp này nên điều chỉnh bản thân để có thể gắn kết mình với mọi người trong gia đình.

Sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Bạn sẽ có một sự “vươn mình” mạnh mẽ trong công việc khi thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình. Dù được giao cho những nhiệm vụ khó nhằn nhưng bản mệnh vẫn hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn được cấp trên tán thưởng.

Tuổi Dần

Quý nhân trợ mệnh giúp vận trình của người tuổi Dần sẽ trở nên may mắn hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể đem tới cho con giáp này cơ hội hợp tác đáng tin cậy. Nhờ đó, tài lộc có điểm sáng, bản mệnh có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình với những khoản thu rủng rỉnh trong hiện tại.

Chuyện tình cảm của con giáp này đã bắt đầu ổn định. Những người có gia đình đang tận hưởng cuộc hôn nhân nhẹ nhàng, bình dị nhưng cũng không kém phần nồng nàn, say đắm. Các cặp đôi yêu nhau nên nghĩ tới việc hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn cơm cùng nhau hay đi du lịch.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ tương đối gian nan, vất vả trong ngày thứ Sáu này. Bạn sẽ gặp khá nhiều thử thách trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Đồng thời, bản mệnh hãy nên làm việc thận trọng hơn để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Cùng với đó, sự cố chấp trong quá trình làm việc là nguyên nhân làm cản trở con đường sự nghiệp của bản mệnh.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không có dấu hiệu khởi sắc. Thổ khắc Thủy cho biết, bất đồng quan điểm là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn và người ấy ngày càng thêm xa cách.

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ tương đối gian nan, vất vả trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ may mắn dễ dàng. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày phúc lộc tràn trề. Nhờ biết nắm bắt thị trường nên bản mệnh mới có được những quyết định mạnh dạn và nhiều cơ hội như vậy.

Tuy nhiên, Thổ - Mộc xung khắc nên con giáp này khó lòng kiềm chế cảm xúc tiêu cực, dễ bày tỏ sự nóng giận với nửa kia. Bản mệnh được khuyên nên trưởng thành và chín chắn hơn trong cách suy nghĩ.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra sai lầm nối tiếp và khó khăn không ngừng. Tác động của hung thần Thương Quan nên con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với không ít thất bại và xui xẻo. Các quyết định sai lầm có thể dẫn đến những kết cục ngoài ý muốn, tốn thời gian để khắc phục hậu quả.

Vận trình tình cảm không được như ý. Bạn chưa thực sự tin tưởng nửa kia, dẫn tới thái độ nghi ngờ và thường có những lời nói, hành động dằn vặt nửa kia lẫn bản thân mình. Chính điều này đã làm mối quan hệ của cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến xa hơn nhưng cũng không chấm dứt hẳn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tâm tình thoải mái, lạc quan và tràn đầy năng lượng giúp người tuổi Ngọ sẽ có những ý tưởng mới mẻ, độc đáo trong công việc. Bản mệnh may mắn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình nên dù gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua.

Vận trình tình cảm đủ sắc màu. Bạn và nửa kia hiện đang trải qua một khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười do cả hai đều tìm thấy được sự đồng điệu trong cảm xúc và suy nghĩ của nhau.

Tuổi Mùi

Mọi kế hoạch và mục tiêu mà người tuổi Mùi đề ra đều đang cho thấy sự hiệu quả và kết quả khả quan. Bằng sự thông minh, nhạy bén và linh hoạt của mình, bạn sẽ còn gặt hái được nhiều “trái ngọt” hơn nữa trong thời gian tới. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội đã khiến con giáp này thu về nguồn tài chính dồi dào và làm đầy túi tiền nhanh chóng.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa ngọt ngào. Con giáp này may mắn tìm được người đồng điệu với mình cả trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Hai người cùng hướng đến một mục tiêu chung nên dễ dàng xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Mọi kế hoạch và mục tiêu mà người tuổi Mùi đề ra đều đang cho thấy sự hiệu quả và kết quả khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ trở nên không được dễ dàng. Con giáp này sẽ phải đối mặt với vô vàn các áp lực, từ sự hối thúc của cấp trên đến giục giã của đồng nghiệp. Hơn nữa, bạn cũng đang đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho mình nên quá trình làm việc nhìn chung sẽ chẳng hanh thông là mấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên kém chút thuận hòa. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được hòa hợp vì chưa tìm được tiếng nói chung, cãi vã liên miên. Người độc thân còn chưa tìm được một nửa cho mình vì duyên chưa tới.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi. Chính Quan nâng đỡ giúp người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm cao mang đến cho bản mệnh sự tin cậy từ những đồng nghiệp xung quanh.

Vận trình tình cảm không nhiều thay đổi. Người độc thân nên mở lòng mình hơn để đón nhận những tình cảm tốt đẹp từ người xung quanh. Đối với người đã kết hôn, cuộc sống vợ chồng vẫn giữ được sự dung hòa và hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc mạnh mẽ và tiến triển khá tốt vào ngày thứ Sáu này. Suy nghĩ sáng suốt, hành động quyết đoán và thông minh giúp bản mệnh bộc lộ rõ nét khí chất của người đi đầu. Những người đang làm các công việc đòi hỏi sự chủ động, lãnh đạo hay có tính thử thách cao nhìn chung sẽ có bước thăng tiến đáng kể trong hôm nay.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ vô cùng hài hoà. Tinh thần vui vẻ, thoải mái giúp người tuổi Thìn an tâm bày tỏ tình cảm của mình với người bạn đời bên cạnh. Người độc thân mạnh dạn hơn trong việc tiến tới và làm quen với những người khác giới, tăng cơ hội thành đôi.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Năng lực không thể chê trách cùng sự quyết đoán, kiên trì bền bỉ giúp bản mệnh đạt được những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức và trở ngại đòi hỏi con giáp này phải bình tĩnh đối diện, thông minh ứng biến.

Con giáp này được dự đoán sẽ phải đối diện với những lời bàn tán, đâm chọt của những người ngoài cuộc gây mâu thuẫn cho tình cảm hai người. Nếu người trong cuộc không có sự tin tưởng nhất định dành cho nhau thì e rằng mối quan hệ sẽ khó lòng tiến xa.

Mọi kế hoạch và mục tiêu mà người tuổi Mùi đề ra đều đang cho thấy sự hiệu quả và kết quả khả quan - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.