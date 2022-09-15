Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày 15/9, trúng số độc đắc, hút cạn tiền tài thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, thừa sức làm giàu

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 04:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, hút cạn tiền tài thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, thừa sức làm giàu vào ngày 15/9/2022.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông trong ngày 15/8. Bản mệnh luôn có suy nghĩ rất thực tế và hiếm khi có những hành động bốc đồng, nhờ đó mà bản mệnh dễ dàng chiếm được lòng tin của cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh. Bạn còn có nguồn tích lũy đáng mơ ước bởi cung này chẳng bao giờ chi tiêu vào những món đồ linh tinh và không cần thiết.   

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá vượng sắc. Việc thể hiện cảm xúc thông qua hành động của bạn mang đến cho người ấy một cảm giác rất yên tâm. Các cặp đôi yêu nhau có cơ hội hâm nóng tình cảm của chính mình và người độc thân tìm thấy một nửa yêu thương cho mình. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày 15/9, trúng số độc đắc, hút cạn tiền tài thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, thừa sức làm giàu - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông trong ngày 15/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày 15/9, người tuổi Thân làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tài vận tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình tích cực. Tuy rằng bạn luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Còn người độc thân chưa muốn nói chuyện yêu đương vì còn mải mê ham chơi. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày 15/9, trúng số độc đắc, hút cạn tiền tài thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, thừa sức làm giàu - Ảnh 2
Đúng ngày 15/9, người tuổi Thân làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tài vận tăng thêm một bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông đủ đường trong ngày này. Những kế hoạch bị trì hoãn trước đó dần đi vào hoạt động với năng suất khá tốt. Song điềm báo gặp kẻ tiểu nhân quấy phá giữa đường khiến bản mệnh mất đi sự bình tĩnh vốn của mình, từ đó làm giảm đi hiệu quả công việc. 

Bên cạnh đó, Cát Tinh đem đến cho tuổi này nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Những mâu thuẫn trước đó đều được hóa giải giúp cho tình cảm giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít hơn. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày 15/9, trúng số độc đắc, hút cạn tiền tài thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh danh vọng, thừa sức làm giàu - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông đủ đường trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa mai (15/9/2022), Trời ban nhiều phúc đức, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ

Đúng 12 giờ trưa mai (15/9/2022), Trời ban nhiều phúc đức, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, vạn sự như ý, tài vận thập toàn thập mỹ

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 4 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 4 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 4 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng