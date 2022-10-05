Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 6/10/2022: Trời thương phật độ, 3 con giáp tài lộc trải dài, gánh tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 06:48

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn về mặt tài chính vào đúng ngày mai, thứ Năm ngày 6/10/2022?

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy, tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít. Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 6/10/2022: Trời thương phật độ, 3 con giáp tài lộc trải dài, gánh tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về - Ảnh 1
Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ được Chính Quan tương trợ nên rất tiến triển. Đặc biệt là những bạn đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức, đây sẽ là ngày cát tinh của bạn. Những bạn muốn mở hàng, khai trương nên xem tuổi Ngọ hợp tác với tuổi nào thì cát lợi, lộc lá.

Đường tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính của bản mệnh, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt. Tình cảm ảm đạm vì Hỏa khắc Kim. Càng bận tâm thì càng phiền não, cái gì qua rồi thì tốt nhất hãy cho nó qua đi, bới móc lại cũng chẳng vui vẻ gì, khổ người khổ ta. Người bi lụy tự chuốc lấy đau thương, bớt bận tâm cõi lòng sẽ thanh thản.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 6/10/2022: Trời thương phật độ, 3 con giáp tài lộc trải dài, gánh tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về - Ảnh 2
Công việc của Ngọ được Chính Quan tương trợ nên rất tiến triển. Đặc biệt là những bạn đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức, đây sẽ là ngày cát tinh của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc. Ngày làm việc bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi. Những người làm lãnh đạo dù có tiếng nói thì cũng đừng có hống hách, càng khiêm tốn người ta càng nể bạn.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu. Cục diện Thổ sinh Kim đem tới tin tốt cho đường tình cảm. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là con giáp hiền lành. Kể cả đi mua hàng cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 6/10/2022: Trời thương phật độ, 3 con giáp tài lộc trải dài, gánh tiền bạc tỷ, may mắn tứ phương tụ về - Ảnh 3
Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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