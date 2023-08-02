Đúng ngày mai, thứ Năm 3/8/2023, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 3/8/2023, người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.



Đây là ngày thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bạn chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi. Thổ sinh Kim, đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Bạn và người ấy nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.