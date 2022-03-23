Đúng ngày mai, thứ Năm 24/3/2022, hào quang vụt tắt, đường công danh tối tăm mịt mờ, 3 con giáp cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, không cẩn thận mất tiền như chơi!

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 12:18

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Năm 24/3/2022, 3 con giáp xui xẻo trên mọi phương diện, hào quang trước đó dần vụt tắt.

Tuổi Dần

Kiếp Tài báo hiệu nguy cơ mất tiền hao của với người tuổi Dần. Hung thần này sẽ có thể cướp đi hết những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Họa phá tài hiển hiện, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định bồng bột và vội vàng, đánh mất sự sáng suốt điềm tĩnh thường ngày của bản thân.

Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này đang gặp nhiều cản trở. Người độc thân dù có nhiều đối tượng khả quan theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa chọn được ai thực sự ưng ý. Có vẻ như bản mệnh có quá nhiều nỗi lo lắng và e sợ nên không dám tiến tới theo tiếng gọi của trái tim mình.

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Kiếp Tài báo hiệu nguy cơ mất tiền hao của với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần phải chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn trong ngày hôm nay. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì, tránh rơi vào tình trạng tốn tiền vô ích.

Những người làm ăn, kinh doanh càng nên thận trọng, tránh những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm trong ngày hôm nay, nếu như bạn không muốn rơi vào tình trạng làm ăn lỗ vốn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến vào những ngày hôm sau để giảm bớt rủi ro.

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Người tuổi Thìn cần phải chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bị vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc trong ngày thứ năm này. Bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế của mình, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể để hạn chế tối đa những rắc rối có thể phải đối mặt.

Vận trình nhân duyên của con giáp xui xẻo không được khả quan. Tình yêu gặp chút trục trặc cũng chính vì tính cách bướng bỉnh của bản mệnh. Nhớ rằng, nhún nhường một chút không hề gây hại gì cho bạn, trái lại còn giúp cải thiện tình cảm lứa đôi.

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Người tuổi Tuất bị vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc trong ngày thứ năm này. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Năm 24/3/2022, 3 con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, khả năng gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống trong tầm tay.

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