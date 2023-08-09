Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, 3 con giáp đắc PHÚC đắc LỘC, tiền bạc dồi dào, công danh rực rỡ, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 07:12

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, 3 con giáp may mắn được Thần Thài gõ cử, đắc quý đắc phúc, tài lộc dồi dào, tha hồ tiêu xài thả ga.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Năm 10/8/2023 cho biết, công việc của người tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào, bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai. Chính vì vậy, bản mệnh được yêu thương, giúp đỡ, con đường tài lộc cũng lên hương từ đó.

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, 3 con giáp đắc PHÚC đắc LỘC, tiền bạc dồi dào, công danh rực rỡ, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay cho hay, có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày 10/8/2023. Rất có thể con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, chớ chần chừ, do dự để bản thân phải nuối tiếc sau này. 

Bên cạnh đó, con giáp may mắn còn gặp được quý nhân hết lòng nâng đỡ. Nên đường tài lộc cứ gọi là "thuận buồm, xuôi gió", tiền tài cứ liên tục đổ vào ví của bản mệnh, tài khoản cũng nhảy số liên tục.

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, 3 con giáp đắc PHÚC đắc LỘC, tiền bạc dồi dào, công danh rực rỡ, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan độ mệnh giúp bạn có một ngày làm việc thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đến đầu đến đũa, bạn thường nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ đó con đường thăng quan tiến chức cũng hanh thông đến lạ.

Chưa kể, bản mệnh còn được Thần Tài chiếu cố, nên tiền tài tha hồ tiêu xài mà không lo hết. Nởi cứ vơi lại có có người đem đến đổ cho đầy. Bên cạnh đó xin chúc mừng Hợi vì có thể bạn sắp trúng 1 trò chơi may rủi đem lại khoản thu rủng rỉnh.

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, 3 con giáp đắc PHÚC đắc LỘC, tiền bạc dồi dào, công danh rực rỡ, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Tử vi nói rằng, trong ngày thứ 4 và thứ 5, vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

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