Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 6/6/2022, tà khí bủa vây, vận trình lao dốc, 3 con giáp bị Hung Tinh chiếu mệnh, liên tiếp gặp xui, sự nghiệp u tối, tiền tài của cải không cánh mà bay

Tâm linh - Tử vi 05/06/2022 10:18

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 6/6/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn bết bát, tiền bạc lâm nguy, vướng vào nhiều thị phi không đáng có.

Tuổi Sửu

Trong thứ Hai, vận trình của người tuổi Sửu bị giảm sút đáng kể. Con giáp cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh phát ngôn thiếu suy nghĩ sẽ dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của bản mệnh. Những trường hợp bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, con giáp nên cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng không tốt đẹp hơn. Bạn và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, những trận cãi vã khiến mối quan hệ ngày càng khó quay lại như ban đầu.

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Trong thứ Hai, vận trình của người tuổi Sửu bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình tài lộc sa súc. Hung tinh soi chiếu báo hiệu con giáp có thể sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay. Bạn cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ và cả rắc rối trong công việc hơn là phân tâm đến những tin đồn thất thiệt xung quanh. Chỉ cần bạn vượt qua nguy khốn trước mắt, điều tiếng cũng tự động biến mất mà thôi.

Tình cảm của con giáp và nửa kia khó mà được yên bình. Đôi bên có thể xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

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Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình tài lộc sa súc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai đón nhận nhiều rắc rối không đáng có. Nhiều chuyện không như ý bất ngờ xảy ra, mọi công sức bạn vất vả bấy lâu trở thành thứ người khác. Các mối quan hệ làm ăn cũng chẳng thuận lợi.Bạn vì chưa có kinh nghiệm nên bị chèn ép đủ đường, chịu nhiều thiệt thòi, thua lỗ. Con giáp xui xẻo này nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh để cảm xúc lấn át chuyện công.

Trong chuyện tình cảm gia đình, bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe.

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Người tuổi Dậu trong thứ Hai đón nhận nhiều rắc rối không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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