Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 27/9/2021, 3 con giáp may mắn vây quanh, công danh hưng thịnh, tiền bạc ồ ạt kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 26/09/2021 06:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 27/9/2021, 3 con giáp may mắn có công việc và tài lộc đều thăng tiến, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy thứ Hai là ngày cát lành của những người tuổi Dần. Bạn có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Những dự định bị tạm hoãn trước kia do dịch bệnh sẽ được tiến hành trót lọt. Nhiều cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến giúp con giáp may mắn này chứng minh được tài năng của mình.

Vận tài lộc của Dần chuyển biến rõ rệt. Bạn có thu nhập ổn định, tăng dần đều nên không cần lo nghĩ chi tiêu. Nếu có thời gian, hãy thử sức ở một số lĩnh vực mới để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai cho thấy tuổi Tỵ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Bạn được cấp trên nâng đỡ, giao cho nhiều dự án quan trọng, mở ra con đường thăng quan tiến trong tương lai. Với những ai đang hoạt động ở các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán riêng, đây là thời điểm thuận lợi để bạn tập trung toàn lực vào công việc sau thời gian tạm hoãn vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Tỵ. Nếu còn độc thân, con giáp sẽ tìm được một nửa đúng như ý nguyện của mình. Duyên số đang đến, con giáp có chạy đằng trời cũng khó thoát.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán, vào thứ Hai, Thân làm việc hiệu quả, đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. May mắn chưa dừng lại ở đó, khi rất có thể vào cuối ngày quý nhân phù trợ bạn sẽ xuất hiện. Người này giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ và dẫn dắt bạn trên con đường sự nghiệp nở rộ phía trước. 

Tình trạng sức khỏe của Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp ít bị nhiễm các bệnh vặt và có một hệ miễn dịch tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện để duy trì phong độ cho cơ thể.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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