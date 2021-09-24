Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/9/2021, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, tiền vàng tề tựu, công danh vượng phát không thấy điểm dừng

Dự đoán, bước sang thứ Bảy, người tuổi Tỵ Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến ngập tràn. Nếu trước đây có những vướng mắc gì thì đây chính là lúc mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ trở ngại nào quá lớn . Con giáp may mắn tìm được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp mở ra con đường thăng quan tiến chức cho bản thân.

Công việc hưng thịnh kéo theo tài lộc hanh thông. Bản mệnh có thu nhập ổn định, tăng dần theo thời gian. Nếu với đà này, con giáp sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, cuộc sống dư giả chẳng cần lo nghĩ trong tương lai.

Vào thứ Bảy, người tuổi Mão may mắn ngút trời, tiền bạc tề tựu. Con giáp chăm chỉ, siêng năng nên luôn có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí mong muốn. Trong công việc, con giáp nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên được giao nhiều chức vụ quan trọng. Nếu bắt đúng cơ hội, con giáp một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng tiền tài ơn trên ban cho.

Vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Mão. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. Đối với người đã thành gia lập thất, bản mệnh gia đình viên mãn, trong ấm ngoài êm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy chỉ rõ, người tuổi Dần công danh khởi sắc, làm gì cũng xuôi thuận. Nhờ có tài giao tiếp tốt, lại đối xử với bạn bè hết mình nên khi Dần gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có người giúp đỡ, vượt qua rắc rối dễ dàng. Bên cạnh đó, vào cuối ngày, Dần còn có thể nhận được niềm vui tài lộc từ người khác mang lại. Nó có thể xuất phát từ việc biếu tặng hay hoàn trả lại tiền tài vốn thuộc về bạn. Vận mệnh hanh thông, con giáp sẽ có được nhiều bất ngờ trong cuộc sống.

Tuy nhiên, Dần nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đừng quá mải mê với công việc mà ảnh hưởng đến bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.