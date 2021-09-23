Trong 3 tháng tới, 3 con giáp hứng trọn điềm xui, vận trình u tối, công danh sự nghiệp tuột dốc

Tâm linh - Tử vi 23/09/2021 12:55

Trong vòng 3 tháng tới, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều tai họa, sự nghiệp đi xuống không ngờ. Bản mệnh hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này để thu hái được thành công như mình mong muốn.

Tuổi Mão

Trong 3 tháng tới, Hung tinh xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mão báo hiệu một tuần nhiều sóng gió trên phương diện tài chính của bản mệnh. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những thứ không cần thiết. Nếu bản mệnh có tiền thì nên lên kế hoạch tiết kiệm, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Người làm đầu tư, kinh doanh tốt nhất nên tạm hoãn những dự án quan trọng để tránh thua lỗ.  Với người làm công ăn lương, những rắc rối liên tiếp xảy đến khiến con giáp khó có thể đạt được mục tiêu như đã đề ra, thậm chí phải tốn tiền để bù lỗi.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận may tài lộc của tuổi Thìn sụt giảm nghiêm trọng, dễ đánh mất tiền bạc ngay trong tay mình mà chẳng hề kiểm soát được trong 3 tháng tới.Con giáp này cần phải xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình, đừng vội vàng kết giao với người khác khi chưa thực sự hiểu họ là ai, cần gì khi mà bạn với mình.

Con giáp xui xẻo có thể bị lừa gạt bởi những biểu hiện bên ngoài của tiểu nhân. Thìn hãy chú ý vào hành động, biểu cảm của đối phương, bạn có thể nhận ra được nhiều điều.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Interne
 

Tuổi Hợi

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, người tuổi Hợi có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến ngay trước mắt của mình vì bị kẻ tiểu nhân buông lời đơm đặt, làm giảm uy tín của bản mệnh với cấp trên hoặc với khách hàng, đối tác. Vì thế, bạn cần phải tỉnh táo, vững tin để vượt qua những khó khăn, đừng để bản thân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, vận tiền tài cũng bị đe dọa, làm ăn tuột dốc không phanh. Để tránh mất tiền, tuần này, bạn cần biết hài lòng với những gì mà mình đang có.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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