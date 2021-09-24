Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão may mắn ngút trời, tiền tài tề tựu, Dậu gặp họa tiểu nhân, Thìn cẩn thận tài chính

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tý tinh thần ảm đạm, vận xui đeo bám. Tuy được Cát Tinh chiếu mệnh, nhưng con giáp lại sống theo cảm xúc nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Khi tâm trạng đi xuống, Tý dễ đánh mất cơ hội đổi đời. Ngoài ra, vận trình đi xuống, con giáp còn có thể vướng phải thị phi trong thời điểm này. Bởi lẽ đó, Tý cần phải thật tỉnh táo, đắn đo trước những quyết định quan trọng, để có một năm an yên, thuận lợi.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Bảy chỉ rõ, người tuổi Dần công danh khởi sắc, làm gì cũng xuôi thuận. Nhờ có tài giao tiếp tốt, lại đối xử với bạn bè hết mình nên khi Dần gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có người giúp đỡ, vượt qua rắc rối dễ dàng. Bên cạnh đó, vào cuối ngày, Dần còn có thể nhận được niềm vui tài lộc vào cuối ngày. Điều này dự báo một tương lai với nhiều điều tốt lành đang chờ Dần ở phía trước.

Theo tử vi ngày mới, Sửu sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực đối với công việc. Do bản tính cầu toàn, con giáp sẽ ôm đồm quá nhiều việc về mình dẫn đến bản thân kiệt sức, những sai sót cũng từ đấy mà ra. Ngoài ra, con giáp cũng không được lòng những người đồng nghiệp, chuyện mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Lời khuyên cho con giáp này là hãy cẩn trọng giữa mình, tránh thị phi đeo bám.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Mão

Tử vi cho thấy, bước sang thứ Bảy, người tuổi Mão may mắn ngút trời, tiền bạc tề tựu. Trong công việc, con giáp nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên được giao nhiều chức vụ quan trọng. Nếu bắt đúng cơ hội, con giáp một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng tiền tài ơn trên ban cho.

Vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Mão. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Thìn

Vận may tài lộc của tuổi Thìn sụt giảm nghiêm trọng, dễ đánh mất tiền bạc ngay trong ngày thứ Bảy..Con giáp này cần phải xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình, đừng vội vàng kết giao với người khác khi chưa thực sự hiểu họ là ai, cần gì khi mà bạn với mình.

Ngoài ra, Thìn cũng nên cẩn trọng chi tiêu. Tài lộc của Thìn đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố. Con giáp nên chuẩn bị cho mình một kế hoạch tài chính hẳn hoi để tránh rơi vào thiếu hụt.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ được Cát tinh soi chiếu, tài lộc kéo đến ngập tràn. Bước qua khó khăn, con giáp tìm được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp mở ra con đường thăng quan tiến chức cho bản thân. Công việc hưng thịnh kéo theo tài lộc hanh thông. Bản mệnh có thu nhập ổn định, tăng dần theo thời gian. Nếu với đà này, Tỵ sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, cuộc sống dư giả chẳng cần lo nghĩ trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy này, Ngọ rất dễ xảy ra mâu thuẫn với mọi người xung quanh, đặt biệt là đối với đồng nghiệp. Mọi việc diễn ra với Ngọ sẽ còn tồi tệ hơn khi công giáp đắc tội với cấp trên nên rất khó để thăng tiến. Vì thế, Ngọ trong thời điểm này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh việc con đường thành công không bị đứt đoạn, khó đi.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Mùi

Dự đoán, thứ Bảy này là ngày đại cát với người tuổi Mùi. Trong công việc, bản mệnh có được những thành tựu nhất định và nhận về sự nể trọng của mọi người. Tuy bị kẻ gian quấy phá nhưng với phước khí trời cho, Mùi gặp dữ hóa lành, thận lợi đạt được những mục đích mà mình mong muốn. Tài vận của con giáp này cũng vô cùng sáng sủa. Mùi kiếm tiền nhiều vô kể, có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Thân

Tử vi cho thấy, người tuổi Thân vào thứ Hai sẽ được Thần Tài ban phát ngàn vạn tài lộc. Nếu con giáp này đang ấp ủ hoài bảo mở rộng kinh doanh, khai trương buôn bán thì chẳng mấy chốc đạt được ý nguyện của mình. Không những vậy, Thân còn nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình trong cả kinh tế và tinh thần, giúp con đường vươn tới thành công sẽ dễ đi hơn bao giờ hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Dậu

Trong ngày thứ Hai, người tuổi Dậu sẽ xảy ra rất nhiều xung đột không đáng có với người xung quanh, đặc biệt là với các đồng nghiệp nơi công sở. Bởi tính cách thẳng thắn, lại hay nóng tính nên con giáp này chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Ngoài ra, Dậu còn có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân, làm tiêu tốn không ít tiền của. Nhìn chung, vận trình đang đi xuống, con giáp nên cẩn trọng trong cả hành động và lời nói.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Tuất

Kể từ thứ Bảy, người tuổi Tuất sẽ có từng bước chuyển mình trên con đường sự nghiệp, gặt hái được những thành công xứng đáng. Con giáp này thay đổi bản thân một cách rõ ràng, rũ bỏ hết được hết mọi phiền muộn trước kia mà toàn tâm toàn ý tập trung vào phát triển nghề nghiệp của mình. Khi đã công thành danh toại, tiền tài sẽ tự khắc tìm tới đến bản mệnh, mở ra một cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/9/2021 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai, Hợi vận trình đi xuống, trắc trở trăm bề. Con giáp cứ ỷ lại vào những chiến tích vang dội trong quá khứ, mà mãi "ngủ quên trong chiến thắng" của bản thân. Vạn sự tiếp đến của con giáp này sẽ ngày càng khó khăn, sự nghiệp cũng dần bí lối, khó lòng thăng tiến lên được nữa. Điều hiển nhiên mà chủ mệnh phải tập trung làm nhất là thay đổi bản tính, quay lại làm ăn để vượt qua kiếp nạn này.

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