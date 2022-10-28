Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:50

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, có 3 con giáp chuẩn bị đón tiền tỷ trong tay, xây nhà sắm xe trong chớp mắt.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022 vô cùng đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022 quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022 vô cùng đột phá, sáng tạo. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc, nhờ có tài tinh mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Có người vừa được nhận lương nên tiền rủng rỉnh túi, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí.

Cục diện lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của tuổi Mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của con giáp này với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên.

Về sức khỏe, tuổi Mão không phải quá lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Chuyện tình cảm của những chú Khỉ đúng ngày mai có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng giờ Ngọ ngày mai 28/10: 3 con giáp trúng số độc đắc, thu về bội tỷ, tình đỏ thắm như son

Đúng giờ Ngọ ngày mai 28/10: 3 con giáp trúng số độc đắc, thu về bội tỷ, tình đỏ thắm như son

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