Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp đụng trúng sao quả tạ, gặp đủ chuyện xui, phú quý đứt đoạn, thiếu thốn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:22

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp vận khí tuột dốc, may mắn ra đi, cẩn thận kẻo mất tiền, mất việc.

Tuổi Thìn

Thứ Bảy ngày 24/9/2022 Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. 

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian vì công việc bận rộn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp đụng trúng sao quả tạ, gặp đủ chuyện xui, phú quý đứt đoạn, thiếu thốn trăm bề - Ảnh 1
Thứ Bảy ngày 24/9/2022 Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tị luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh.

 

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn. 

 

Vận trình tài lộc kém sắc. Tài vận có dấu hiệu đi xuống rõ rệt, bản mệnh lại dễ tin người nên có những quyết định đầu tư thiếu sáng suốt.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp đụng trúng sao quả tạ, gặp đủ chuyện xui, phú quý đứt đoạn, thiếu thốn trăm bề - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ kém sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tiếp nối tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Áp lực từ cuộc sống bận rộn với nhiều mối lo nghĩ khiến người trong cuộc không còn dành sự quan tâm đủ đầy đến nửa kia của mình. Tình cảm vợ chồng dễ đứt đoạn nếu không tìm cách khắc phục kịp thời.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp đụng trúng sao quả tạ, gặp đủ chuyện xui, phú quý đứt đoạn, thiếu thốn trăm bề - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, vận trình tình cảm của tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt. Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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