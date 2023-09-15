Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 06:53

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, có 3 con giáp chuẩn bị đón tiền tỷ trong tay, xây nhà sắm xe trong chớp mắt.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023 vô cùng đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023 quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc, nhờ có tài tinh mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Có người vừa được nhận lương nên tiền rủng rỉnh túi, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí.

Cục diện lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của tuổi Mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của con giáp này với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên.

Về sức khỏe, tuổi Mão không phải quá lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Chuyện tình cảm của những chú Khỉ đúng ngày mai có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/9/2023, vận trình bay cao, Thần Tài ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ bảy tử vi ngày 16/9/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi thứ bảy 16/9/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng