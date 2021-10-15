Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 16/10/2021, 3 con giáp may mắn khai thông đổi vận, tài lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 06:02

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 16/10/2021, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, cuộc sống đủ đầy sung sướng.

Tuổi Dần

Thời gian trước, người tuổi Dần liên tục bị tà khí bao vây nên vướng nhiều rắc rối, chuyện làm ăn cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khi bước sang thứ Bảy, con giáp được khai thông vận mệnh, tài vận lũ lượt kéo về. Dần có cơ hội chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của con giáp đang phát triển rất tốt, Dần có cơ duyên gặp gỡ quý nhân giúp bạn chạm đến những thành công vượt bậc.

Tuy nhiên, việc tốt liên tiếp kéo đến dễ thu hút tiểu nhân ghen ghét, con giáp đừng quá phô trương mà hãy tự tận dụng cơ hội kiếm thêm tiền cho riêng mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Mão vận may dồi dào, tài vận phát đạt. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội mới, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Đặc biệt, nếu là người kinh doanh, buôn bán thì vận trình tháng này của con giáp sẽ khởi sắc bất ngờ. Sau thời gian đình trệ, Mão đã có sự "trở lại" đầy huy hoàng, mang theo tiền tài của cải. Còn nếu là người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, cuộc sống dư dả phủ phê.

Nhìn chung, người tuổi Mão trong tháng này thuận buồm xuôi gió, dù có gặp họa cũng tự khắc hóa lành, vận trình an ổn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước sang thứ Bảy với nhiều vận may chờ đợi. Con giáp sẽ có một chút thay đổi trong công việc nhưng đừng lo vì bản mệnh hoàn toàn có thể xoay sở vượt qua trở ngại. Các mối quan hệ xã hội trong thời gian này cũng rất phát triển, con giáp kết giao được những người bạn mới mà nhiều khả năng họ sẽ chỉ cho bạn một lối tắt để dẫn đến thành công. Con giáp hãy trân trọng và lắng nghe những lời khuyên bổ ích.

Đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng thuận lợi. Người độc thân có thể gặp được chân ái của đời mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Rằm thám 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Rằm thám 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, vận trình rực rỡ. Bản mệnh được dự định sẽ phất lên giàu có trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 46 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 54 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 0 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình