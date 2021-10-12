Trong 32 ngày tới, 3 con giáp may mắn bức phá thành công, vang danh bốn bể, một tay gom hết tiền tài và danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 13:15

Trong 32 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình phất lên, làm ăn thuận lợi, tiền tài của cải tiêu mãi không hết.

Tuổi Thân

32 ngày tới là thời điểm thích hợp cho những người tuổi Thân muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này cộng thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua. Con giáp làm ăn ổn định, tha hồ kiếm tiền nâng cao thu nhập.

Con giáp cũng nên chú ý đến các mối quan hệ xã hội. Có thể những người con giáp gặp gỡ trong thời gian này có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho con đường sự nghiệp của bạn sau này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều bước đột phá trong 32 ngày tới. Công việc có nhiều thuận lợi. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công. Con giáp được cấp trên đánh giá cao nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của con giáp may mắn này vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần.

Bản mệnh cần phát huy thế mạnh của mình, tập trung hơn nữa vào chính sự thì tài chính sẽ tăng lên gấp bội.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén mệnh giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Người tuổi Sửu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Sửu được cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Sửu độc thân có thể tìm được nửa kia của đời mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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