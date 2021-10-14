Rằm thám 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 14/10/2021 13:12

Trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, vận trình rực rỡ. Bản mệnh được dự định sẽ phất lên giàu có trong tương lai.

Tuổi Hợi

Rằm tháng 9 âm lịch là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Hợi. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng nên rất được người xung quanh yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, bản thân Hợi cũng có thể tự tạo ra tiền của khi liên tiếp thắng lớn trong sự nghiệp, khẳng định địa vị của mình. Dự đoán, tài khoản của con giáp may mắn này sẽ tăng dần đều, cuộc sống tự do, thoải mái vô lo vô nghĩ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, trong Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất có nhiều may mắn, hỷ sự tìm đến tận nhà. Trong công việc và học tập, Tuất có quý nhân chỉ đường, đạt được nhiều thành tựu đột phá trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đối với những người muốn khởi nghiệp, đây là thời điểm tốt nhất để tiến hành vì vận trình đang lên, con giáp sẽ có bước tiến bất ngờ. Ngoài ra, vận trình duyên sáng sửa, Tuất có thể tìm thấy chân ái của đời mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp cộng thêm một chút vận may sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua. Nhờ vậy mà từ sau Rằm tháng 9 con giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn. Người làm công ăn lương từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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