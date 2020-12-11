Đúng ngày mai, thứ Bảy 12/12: 4 con giáp đào trúng mỏ vàng, đời sang trang mới, cuối năm tiền tỷ chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 00:48

Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 12/12/2020 top con giáp may mắn này sẽ liên tục hái lộc trời cho, phú quý sang giàu, cứ thế mà phất.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 12/12 năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay.

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Từ thứ Bảy ngày 12/12 đến cuối năm Canh Tý 2020 Thìn sẽ gặp thời đổi vận, phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và không sợ gian truân. Họ có chí tiến thủ, không ngừng phấn đấu vươn lên  nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng dư sức tự làm đại gia của mình chính, của ăn của để chất đống.

Số trời đã định, từ thứ Bảy ngày 12/12 đến cuối năm Canh Tý 2020 Thìn sẽ gặp thời đổi vận, phú quý phát tài khiến ai nấy trầm trồ. 

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Con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, cuối tuần phát tài, cuối tháng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hiền lành, chân thành và có trách nhiệm nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Càng chăm chỉ, siêng năng Tuất sẽ càng tiến xa hơn trên đường công danh, sự nghiệp ngày càng ổn định.

Từ 12/12 trở đi, con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, cuối tuần phát tài, cuối tháng vượng phát, cả năm nằm duỗi mà ăn.

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Hợi sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả chất đống khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có sao Đào Hoa soi chiếu nên Hợi sẽ có ngày mới với vận tình duyên đỏ chót như con. Càng dấn thân, ham học hỏi Hợi càng ăn nên làm ra, tiền tỷ ập xuống đầu chỉ trong chớp mắt.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả chất đống khiến ai cũng hờn. 

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Tỵ hãy mạnh dạn bày tỏ, đừng để vuột mất cơ hội kẻo hối tiếc muộn màng, ân hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, lạc quan và biết rõ điều mình muốn, thứ mình cần, đưa ra mục tiêu để phấn đấu. Vậy nên, trong thứ Bảy ngày 12/12 tỵ sẽ có vận tài lộc đỏ như son, phải may túi 3 gang để chứa mới xuê.

Đặc biệt, nếu đang để ý ai Tỵ hãy mạnh dạn bày tỏ, đừng để vuột mất cơ hội kẻo hối tiếc muộn màng, ân hận cả đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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