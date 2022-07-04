Đúng ngày mai, Thứ Ba 5/7/2022, khó khăn giăng lối, họa rơi xuống đầu, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, vận trình ảm đạm, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 11:55

Thứ Ba 5/7/2022, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, vận trình ảm đạm, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, người tuổi Mão vấp phải cục diện Dậu Mão Tương Xung khiến việc hợp tác, làm việc chung của con giáp này với đồng nghiệp không tiến triển như mong muốn. Sự đố kỵ, ghen ghét, cạnh tranh khiến công việc bị trì trệ. Vì vậy, sự nghiệp dần đần xuống dốc đáng báo động.

Ngoài ra, ngũ hành tương khắc cho thấy con giáp xui xẻo này và nửa kia có thể xảy ra cãi vã do bất đồng ý kiến. Mỗi người một ý, nhưng nếu không chịu lắng nghe cũng như tôn trọng ý kiến của đối phương, mâu thuẫn có thể ngày càng xa hơn khiến rạn nứt là điều sớm muộn.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 5/7/2022, khó khăn giăng lối, họa rơi xuống đầu, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, vận trình ảm đạm, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 1
Việc chung của con giáp này với đồng nghiệp không tiến triển như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với tác động của Thiên Quan, người tuổi Tỵ có thể đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có vào đúng ngày mai. Đây là thời điểm con giáp này rất dễ vấp phải sự ngáng trở của những kẻ tiểu nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bạn.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia không tốt, hai người chưa thật sự thấu hiểu nhau. Để mối quan hệ không rạn nứt, hai người đều cần phải cực kỳ kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 5/7/2022, khó khăn giăng lối, họa rơi xuống đầu, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, vận trình ảm đạm, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có thể đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu. Ngoài ra, khi đối diện với khó khăn, bạn không nên quá nhanh nhảu, thực hiện những hành động không đúng mực.

Vận trình tình cảm kém bình yên. Điềm báo sẽ có mâu thuẫn gay gắt nảy sinh trong đời sống vợ chồng vì sự khác biệt trong quan điểm sống. Muốn dung hoà tình cảm này đòi hỏi cả hai phải có sự bao dung, thấu hiểu và bình tĩnh để tìm ra vấn đề đang mắc phải.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 5/7/2022, khó khăn giăng lối, họa rơi xuống đầu, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, vận trình ảm đạm, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 3
Người tuổi Thân có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự báo: 3 con giáp 'hứng trọn ánh nắng tiền tài', tài lộc hồng phát, tin vui gõ cửa liền tù tì

Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự báo: 3 con giáp 'hứng trọn ánh nắng tiền tài', tài lộc hồng phát, tin vui gõ cửa liền tù tì

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hứng trọn ánh nắng tiền tài", tài lộc hồng phát, tin vui gõ cửa liền tù tì trong 20 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026