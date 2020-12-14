Đúng ngày mai, thứ Ba 15/12: 4 con giáp tự làm đại gia, giàu bất thình lình, gánh bạc tỷ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 05:52

Tử vi ngày mới chỉ rõ, chỉ cần bước sang 0h ngày 15/12/2020 những con giáp may mắn này sẽ gặp vận đổi đời, tiền chất chật nhà, ai cũng phát hờn.

Nhờ được thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên top con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, gánh hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà. 

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Chỉ cần bước sang ngày 15/12 Thân sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có bậc nhất với cơ may trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu nên càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, chỉ cần bước sang ngày 15/12 Thân sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có bậc nhất với cơ may trúng số phát tài, tha hồ nghênh tài đón lộc. 

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Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 Mùi sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người có chí tiến thủ, biết đối nhân xử thế nên Mùi sớm gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng dám dấn thân, nỗ lực không ngừng con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, phất lên đổi đời.

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 15/12 Mùi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Không chỉ hôm nay, mà từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 Mùi sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi. 

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Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình với phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, thiện lương và sẵn sàng đỡ đần người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên Mão tích được rất nhiều công đức. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Mão sẽ may mắn hanh thông, phú quý an nhàn.

Từ ngày mai, Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình với phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn, muốn khổ cũng không được. 

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Sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được sao Thiên Tài chiếu mệnh nên Tỵ sẽ đổi đời sau một đêm, giàu nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng triệt để thế mạnh của bản thân Tỵ ắt bước sang trang mới, lộc lá vây quanh.

Cuối năm nằm duỗi mà ăn, sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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