Đúng ngày mai, Thứ Ba 14/6/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp 'làm một mất mười', đen đủi đủ đường, khó tích tài sản

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 12:15

Thứ Ba 14/6/2022, 3 con giáp "làm một mất mười", đen đủi đủ đường, khó tích tài sản.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bị Thương Quan ngáng trở, con giáp xui xẻo này khó đạt được thành công như mong đợi nếu không sớm thay đổi cách làm việc của mình, đặt nhiều tâm huyết và trách nhiệm vào công việc hơn thay vì cứ mãi tùy hứng, làm việc theo cảm xúc lên xuống thất thường.

Tuy nhiên, Hỏa sinh Thổ bù đắp cho con giáp này một ngày nhân duyên tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm tiến triển bình ổn. Gia đình và bạn bè là chỗ dựa vững vàng của con giáp này. Dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ trở về bên những người thân yêu là bạn sẽ cảm thấy như được nạp thêm năng lượng. 

Đúng ngày mai, Thứ Ba 14/6/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp 'làm một mất mười', đen đủi đủ đường, khó tích tài sản - Ảnh 1
Người tuổi Sửu khó đạt được thành công như mong đợi  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay. Đồng thời, tiểu nhân vẫn luôn đeo bám, khiến cho cuộc sống của con giáp này bị ảnh hưởng rất nhiều. Bản mệnh nên tỉnh táo để không bị dắt mũi dễ dàng, cần hiểu đâu là thật, đâu là giả.

Ảnh hưởng của Thương Quan, con giáp này cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 14/6/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp 'làm một mất mười', đen đủi đủ đường, khó tích tài sản - Ảnh 2
Người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, cũng biết cách để tôn lên sức hút của mình khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Tuy nhiên, công việc của mệnh chủ lại không được may mắn như đường tình duyên. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có đôi khi bạn suy nghĩ quá đơn giản, nói lời mà không suy nghĩ, cũng không biết đưa đẩy theo tình hình nên dễ đắc tội tiểu nhân.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 14/6/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp 'làm một mất mười', đen đủi đủ đường, khó tích tài sản - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Mão không được may mắn như đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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