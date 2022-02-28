Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Ba 1/3/2022, chướng khí trập trùng, 3 con giáp xui xẻo vướng đủ tai ương, vất vả, khó khăn bủa vây.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, chuyện tình cảm của bản mệnh không được khả quan. Thay vì đoán già đoán non bạn nên hành động ngay khi có cả giác có điều gì bất ổn để ngăn chặn những điều gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của hai người.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo hôm nay sẽ có người hoặc sự việc ngoài mong muốn vì thế con giáp xui xẻo tuổi Dần nên cố gắng giữ cái đầu thật tỉnh táo để xử lý tình huống nhé.

Ngày hôm nay thực sự quan trọng, nhưng nó không thể là tất cả đâu người tuổi Dần nhé. Vì thế, hãy giữ cho mình một tinh thần điềm tĩnh, vững vàng, chớ nên vội vàng, hấp tấp với tác động của Kiếp Tài. Trước bất cứ quyết định nào, hãy cố gắng để mở lòng và suy nghĩ tích cực nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay Thương Quan sẽ cho người tuổi Tỵ một ví dụ điển hình về việc bạn sẽ phí thời gian thế nào nếu cứ kiếm tìm sự hoàn hảo cho bằng được. Những gì bạn nhận được đó là sự thất vọng, chán nản và cuối cùng là niềm tin bị đánh mất.

Sức khỏe không tốt, có những biểu hiện ốm sốt khiến bạn càng lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh này. Có thể bạn chỉ bị cảm thông thường mà thôi, thế nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, thời gian này tránh tụ tập nơi đông người và nhớ thường xuyên sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa bệnh dịch.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-ba-1-3-2022-chuong-khi-trap-trung-3-con-giap-vuong-du-dieu-tai-hoa-kho-khan-bua-vay-kho-long-thang-tien-452521.html