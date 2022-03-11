Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 12/3/2022, 3 con giáp khó khăn muôn trùng, tài lộc không thông, sự nghiệp đi xuống

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 12/3/2022, Tỷ Kiên nhắc nhở người tuổi Thân nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái nơi làm việc. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng.

Trong ngày này, tuổi Thân cũng nên cẩn thận hơn về phương diện sức khỏe của bản thân. Bạn dễ bị tổn thương vì sự cứng đầu, ngang ngạnh của mình, không nghe lời khuyên mọi người trong vấn đề rèn luyện sức khỏe nên có dấu hiệu suy giảm sức đề kháng, dễ ốm vặt do thay đổi thời tiết…

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 12/3/2022, Kiếp Tài dự báo người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với rủi ro tài chính. Kế hoạch đầu tư tiến hành một cách vội vã, không kiểm tra kỹ nguồn thông tin có thể khiến bạn trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt bản thân kiếm được.

Trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, hãy tham khảo ý kiến của người xung quanh để có nhận định khách quan và tổng thể nhất. Còn nếu cứ khăng khăng nghe theo linh tính mách bảo, bản mệnh có thể sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm khi mù quáng đặt lòng tin sai chỗ, tiền mất rồi mới ngồi tiếc nuối.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 12/3/2022, người tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Đặc biệt, tiểu nhân rình rập, luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở cho con giáp này. Môi trường công sở vốn nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng nên bạn đừng quá tin tưởng ai khác mà phải chăm chú cẩn thận, luôn có ý thức tự bảo vệ mình nhé.

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 12/3/2022, người tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm đôi lứa vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn.

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