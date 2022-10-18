Đúng ngày mai (24/9 âm lịch), ‘ăn lộc Tổ tiên’, dễ trúng số đổi đời, 3 con giáp vận mệnh giàu sang, thăng hoa, phát tài, cuộc sống may mắn ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 16:21

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày mai (24/9 âm lịch), vận mệnh được ơn trên phù hộ, gặt hái những thành công, đổi đời như ý muốn.

Tuổi Mùi

Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này có lộc tổ tiên che chở và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số trong thời gian này của họ cực cao.

Đúng ngày mai (24/9 âm lịch) thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Mùi liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Đúng ngày mai (24/9 âm lịch), ‘ăn lộc Tổ tiên’, dễ trúng số đổi đời, 3 con giáp vận mệnh giàu sang, thăng hoa, phát tài, cuộc sống may mắn ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Đúng ngày mai (24/9 âm lịch) thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Mùi liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi cũng rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách tự tin, nhiệt tình. Đúng ngày mai (24/9 âm lịch), họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, tốt hơn năm ngoái rất nhiều.

Cuộc sống của con giáp tuổi Tuất thăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn, ngoài chuyện thu nhập cao, sống sung túc, họ còn "ngâm mình" trong tình yêu chan chứa.

Tuất thậm chí còn thoát khỏi kiếp độc thân, còn những người đã có người yêu, bạn đời tiếp tục thắt chặt thêm tình cảm, cả năm không cãi vã, chỉ có tình yêu thắm nồng. Con giáp này càng làm ăn phát đạt, khởi đầu thuận lợi, cuộc sống tránh xa cảnh nghèo khó, ưu phiền.

Đúng ngày mai (24/9 âm lịch), ‘ăn lộc Tổ tiên’, dễ trúng số đổi đời, 3 con giáp vận mệnh giàu sang, thăng hoa, phát tài, cuộc sống may mắn ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách tự tin, nhiệt tình. Đúng ngày mai (24/9 âm lịch), họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sẽ mỹ mãn ở nhiều khía cạnh, vận may luôn đỏ rực.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Đúng ngày mai (24/9 âm lịch) dễ dàng là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nữ tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng.

Với lộc từ ơn trên, con giáp này còn có tài mệnh thăng hoa. Chuyện vui có thể đến trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ cần như vậy mà thôi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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