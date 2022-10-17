3 con giáp có vận may lội ngược dòng đúng ngày mai (23/9 âm lịch), ai nghèo sẽ thoát nghèo, ai giàu sẽ càng giàu hơn, đón bạc vàng ồ ạt, tài lộc xài thả ga không hết

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 23:45

3 con giáp có vận may lội ngược dòng đúng ngày mai (23/9 âm lịch), vận may ập đến, làm gì cũng may mắn.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân đúng ngày mai (23/9 âm lịch) vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Tình cảm cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày.

3 con giáp có vận may lội ngược dòng đúng ngày mai (23/9 âm lịch), ai nghèo sẽ thoát nghèo, ai giàu sẽ càng giàu hơn, đón bạc vàng ồ ạt, tài lộc xài thả ga không hết - Ảnh 1
Con giáp Thân ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày này. Con giáp tuổi Thân không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai (23/9 âm lịch), tuổi Mùi sẽ có thêm động lực để phát triển bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Bản mệnh cũng có thể hoàn thành các dự án đang bị tạm hoãn và được cấp trên chú ý tới, khen ngợi.

Con giáp này đã được đón nhận tin vui tiền bạc nhưng xem ra bản mệnh quá chủ quan và có phần tiêu xài hoang phí nên giữa tuần đã có thể gặp rắc rối. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể bị lừa gạt vì sự cả tin của mình.

3 con giáp có vận may lội ngược dòng đúng ngày mai (23/9 âm lịch), ai nghèo sẽ thoát nghèo, ai giàu sẽ càng giàu hơn, đón bạc vàng ồ ạt, tài lộc xài thả ga không hết - Ảnh 2
Con giáp Mùi tiến đến giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hiện tại chưa có nhiều thay đổi nhưng người độc thân đã tìm lại được niềm vui trong các cuộc hẹn hò thú vị. Trong khi đó, các cặp đôi thời gian này rất chịu khó dành thời gian cho nhau, hai người sẽ cùng nhau gặp gỡ bạn bè và người thân.

Về sức khỏe, do có một số vấn đề phát sinh khiến tuổi Mùi phải suy nghĩ nhiều, chất lượng giấc ngủ giảm sút và kéo theo vấn đề liên quan tới sức khỏe. Những hoạt động thư giãn bằng yoga hoặc spa tại nhà là những gợi ý giúp bản mệnh cân bằng lại tâm trạng.

Tuổi Tuất

Đúng ngày mai (23/9 âm lịch), việc kiếm tiền của người tuổi Tuất thật sự suôn sẻ, những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong tháng có Thái m cát tinh độ mệnh, những chú Cún lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc. Tuất vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tuất được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do trên.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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