Trúng số độc đắc đúng 17h chiều mai (18/10), 3 con giáp Thần Tài kề bên, công danh đắc ý, vận mệnh cát tường, giàu chưa từng có

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 20:07

Tử vi 12 con giáp cho hay, gặp thời đổi đời, 3 con giáp vừa giàu vừa sang, có cơ hội lội ngược dòng giàu có.

Tuổi Hợi

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều mai (18/10) là giai đoạn tuổi Hợi chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố. Hợi sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn. Đặc biệt có duyên với kim tiền.

Đúng 17h chiều mai (18/10) dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, mọi thứ đều bội thu.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều mai (18/10), 3 con giáp Thần Tài kề bên, công danh đắc ý, vận mệnh cát tường, giàu chưa từng có - Ảnh 1

Đúng 17h chiều mai (18/10) dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, mọi thứ đều bội thu. Ảnh minh họa: Internet

Khi hoạnh tài hanh thông, cơ hội xuất hiện liên tiếp, con giáp này kinh doanh lãi 10. Đặc biệt là thời điểm tài vận đại vượng phát, con giáp này còn có cơ hội mua vé số trúng tiền tỷ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có bề ngoài xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói. Con giáp này rất biết cách ứng xử, hầu như không bao giờ làm mất lòng người khác, tạo dựng được không ít các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, cuộc sống.

Đúng 17h chiều mai (18/10), do quan tinh phù hộ nên công việc của người tuổi Tý đặc biệt suôn sẻ, thuận lợi. Làm việc gì cũng có quý nhân tương trợ, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn nên thu về nhiều kết quả tốt khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều mai (18/10), 3 con giáp Thần Tài kề bên, công danh đắc ý, vận mệnh cát tường, giàu chưa từng có - Ảnh 2
Đúng 17h chiều mai (18/10), do quan tinh phù hộ nên công việc của người tuổi Tý đặc biệt suôn sẻ, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận buồm xuôi gió sẽ mang lại nguồn thu chính dồi dào, ổn định nên người tuổi Tý không phải đau đầu vì tiền, sẽ có cuộc sống sung túc hơn. Hãy chuẩn bị nắm bắt vận may không ai cản nổi của mình từ đây.

Tuổi Dậu

Đúng 17h chiều mai (18/10), người tuổi Dậu là con giáp có tài vận hanh thông, khởi sắc nhất trong 12 con giáp, cả chính tài và thiên tài đều phất lên nhanh chóng. Điều này vô cùng có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh.

Gần cuối năm 2022, tài vận của người tuổi Dậu cũng có nhiều khởi sắc, việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập trở nên suôn sẻ hơn so với thời gian cuối năm. Con giáp này chỉ cần cố gắng, vận may đang gọi tên, đặc biệt có cơ hội phát tài, trúng độc đắc không ai bằng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 11 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 8 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn