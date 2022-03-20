Đúng ngày cuối cùng của tháng 3 (31/3) - Top con giáp "uống no lộc trời", tiền bạc đổ về như lá mùa thu, đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 22:25

Đến cuối tháng 3, vận trình của con giáp này thực sự nở rộ, cuộc sống rực rỡ hơn và được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi

 

Với tác động của Tam Hợp Thái Tuế, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Hợi đang diễn ra khá tốt đẹp, mang về cho con giáp này nguồn thu đáng kể. Bản mệnh biết cách để thuyết phục đối tác tin vào phương án thực hiện của mình, đồng thời cũng đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao doanh thu cho cả đôi bên.

 

Bản mệnh nên có những kế hoạch dài hạn hơn, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh hơn nữa. Đồng thời khi tiền bạc dư dôi nên nghĩ tới khi túng thiếu mà biết cách tiết kiệm chi tiêu chứ không phung phí, ném tiền qua cửa sổ.

 

Tuy nhiên, do ngũ hành tương khắc nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa tuổi này và người thân trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên hai bên có thể to tiếng với nhau, khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy đều khó chịu.

Tuổi Mão

Ngày cuối cùng của tháng 3 (31/3), cuộc sống của người tuổi Mão diễn ra suôn sẻ. Con giáp này có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn tồn đọng từ trước. Trong tháng mới, tuổi Mão nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tiền của đối với con giáp này cũng trở nên dư dả hơn, không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Đúng ngày cuối cùng của tháng 3 (31/3) - Top con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc đổ về như lá mùa thu, đếm hoài không hết - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão cũng tương đối suôn sẻ trong tháng mới. Mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên gắn kết. Người độc thân cũng có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới.

Trong tháng này, nếu đang muốn thực hiện một điều gì đó quan trọng, tuổi Mão hãy chọn những ngày hoàng đạo để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến bản mệnh cảm thấy lo lắng một chút nhưng mọi chuyện dần dần sẽ tốt đẹp hơn.

Tuổi Mùi

Trong năm 2022 này, tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt vào cuối tháng 3 sẽ bất ngờ "dậy sóng" nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng "cá kiếm" được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

Ngày cuối cùng của tháng 3 (31/3) những khoản nợ nần trước đây đã được thanh toán hết, không còn vướng phải bất cứ rắc rối nào. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng đón nhận nhiều tin vui. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần tốt đón nhận tin vui ập đến bất ngờ trong thời điểm này.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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