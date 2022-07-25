Đúng ngày 01/7 âm lịch: Quan Thế Âm hiển linh phù hộ độ trì cho 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 20:53

3 con giáp may mắn dưới đây trúng giải đặc biệt, vận may vào nhà, tiền tài sung túc, tiêu xài phủ phê.

Tuổi Tuất

Nhờ có Thần Tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động, bên cạnh công việc chính thức, bạn còn làm thêm nhiều việc tay trái. Đúng ngày 01/7 âm lịch, bạn có thể sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực. Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ những trò chơi may rủi.

Song, bạn cần ý thức rằng khoản tiền này chỉ có tác dụng khích lệ, chứ đừng nên nghĩ đến việc phụ thuộc vào nó. Bên cạnh đó, người độc thân sẽ tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Đúng ngày 01/7 âm lịch: Quan Thế Âm hiển linh phù hộ độ trì cho 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, bùng phát tài lộc, đổi mệnh đại gia, phú quý vây quanh - Ảnh 1
Đúng ngày 01/7 âm lịch, bạn có thể sẽ nhận được tiền công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên dồi dào ngày 01/7 âm lịch. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình.

Con giáp may mắn này cũng sẽ có vượng vận đào hoa khi Tam Hợp ghé thăm, bạn rất thu hút người khác giới. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vào thời gian tới. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Bên cạnh đó Kim sinh Thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 26/7/2022, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 26/7/2022, 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, một bước lên đỉnh vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mai (26/7), có tới 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc rực rỡ , quý nhân hỗ trợ đắc lực nên làm gì cũng hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi