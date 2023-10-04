Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, tuổi Dần không được lơ là, chểnh mảng, bỏ bê công việc. Con giáp này cũng nên cảnh giác với khách hàng, đối tác làm ăn hoặc đồng nghiệp vì chưa chắc họ đã thật lòng. Bản mệnh cứ làm tốt việc của mình, thiên hạ bàn tán gì thì mặc kệ họ.

Vận trình tình cảm đi xuống rõ rệt. Gần đây cơ thể của bản mệnh không được khỏe nên rất thái độ với mọi người khi khó chịu trong người. Con giáp này làm mất lòng khá nhiều người nhưng không hề hay biết, thi thoảng còn bị người khác nói xấu sau lưng.

Vận tiền bạc cũng không tốt hơn là mấy. Tuổi Dần đừng cho người quen, bạn bè vay tiền vì làm như thế thì đến tình cũng chẳng còn mà nợ cũng chẳng đòi được. Có vẻ như bản mệnh cũng đang ấm ức vì một khoản tiền nào đó không được như ý muốn của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, Thiên Quan cản trở, người tuổi Dậu cần chú ý nhiều hơn đến cách nói năng, hành xử của bản thân, chớ gây mất lòng lãnh đạo, nếu không con đường thăng tiến của bạn sẽ gặp nhiều cản trở trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, bạn cũng không nên "chuyện bé xé ra to". Tốt nhất hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng hoặc tranh cãi với người khác, tự rước lấy rắc rối vào người.

Thổ sinh Kim, may mắn là mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất gắn bó, khăng khít. Nếu gặp phải khó khăn nào trong cuộc sống, bạn hãy tâm sự với nửa kia, đối phương sẽ truyền động lực và giúp đỡ bạn vượt qua.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, Tương Phá lâm vận cảnh báo tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc, có vẻ như có người đang cố tình phá hoại đường làm ăn của bạn. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ trong một ngày vì vài kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất gặp hạn Tam Tai. Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Đường tình cảm bình ổn, không có khúc mắc gì lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái. Bạn cũng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn thay vì sống hộ cho người khác.

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