Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc 

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 01:12

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023. Mây đen phủ lối, xui xẻo vây quanh khiến cho bản mệnh tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, tuổi Dần không được lơ là, chểnh mảng, bỏ bê công việc. Con giáp này cũng nên cảnh giác với khách hàng, đối tác làm ăn hoặc đồng nghiệp vì chưa chắc họ đã thật lòng. Bản mệnh cứ làm tốt việc của mình, thiên hạ bàn tán gì thì mặc kệ họ.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc cũng không tốt hơn là mấy. Tuổi Dần đừng cho người quen, bạn bè vay tiền vì làm như thế thì đến tình cũng chẳng còn mà nợ cũng chẳng đòi được. Có vẻ như bản mệnh cũng đang ấm ức vì một khoản tiền nào đó không được như ý muốn của mình.

Vận trình tình cảm đi xuống rõ rệt. Gần đây cơ thể của bản mệnh không được khỏe nên rất thái độ với mọi người khi khó chịu trong người. Con giáp này làm mất lòng khá nhiều người nhưng không hề hay biết, thi thoảng còn bị người khác nói xấu sau lưng.

Con giáp tuổi Dậu  

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, Thiên Quan cản trở, người tuổi Dậu cần chú ý nhiều hơn đến cách nói năng, hành xử của bản thân, chớ gây mất lòng lãnh đạo, nếu không con đường thăng tiến của bạn sẽ gặp nhiều cản trở trong tương lai.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, bạn cũng không nên "chuyện bé xé ra to". Tốt nhất hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng hoặc tranh cãi với người khác, tự rước lấy rắc rối vào người.

Thổ sinh Kim, may mắn là mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất gắn bó, khăng khít. Nếu gặp phải khó khăn nào trong cuộc sống, bạn hãy tâm sự với nửa kia, đối phương sẽ truyền động lực và giúp đỡ bạn vượt qua.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, Tương Phá lâm vận cảnh báo tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc, có vẻ như có người đang cố tình phá hoại đường làm ăn của bạn. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ trong một ngày vì vài kẻ xấu. 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất gặp hạn Tam Tai. Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Đường tình cảm bình ổn, không có khúc mắc gì lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái. Bạn cũng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn thay vì sống hộ cho người khác.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn 

Đúng hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023, 3 con giáp XUI XẺO TRĂM BỀ, khó khăn vay quanh, cuộc sống khó khăn nối tiếp khó khăn 

Trong khi các con giáp khác gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay, thứ 4, ngày 13/9/2023 thì có 3 con giáp lại vướng phải vận xui, tài vận không thông, tiền bạc thiếu thốn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 4 3 con giap xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng