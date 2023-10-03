Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN BAY VÀO, đại sự khó khăn, luôn trong tình trạng thiếu tiền 

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 4/10/2023, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển không mấy tốt đẹp do sự xuất hiện của Kiếp Tài. Bạn có thể sẽ phải chịu sự nghi ngờ, thậm chí là gièm pha từ những người xung quanh.

Chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính, khiến nửa kia tổn thương.

Trong tình huống này, hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình. Con giáp này cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi kế hoạch của bạn phải nhận quá nhiều sự phản đối như vậy. Hãy lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm, có thể bạn sẽ phát hiện ra mình đang mắc sai lầm ở đâu đó!

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 4/10/2023, nếu không muốn gặp đủ loại rắc rối, tuổi Tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình. Con giáp này quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để con giáp này nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, tuổi Tỵ dễ nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù đối phương có khiến con giáp này không vừa ý thì cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để đối phương hiểu điều gì khiến bản mệnh tức giận.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 4/10/2023, cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Ngọ, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng nên ham vui, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như tất cả những đối tượng tiếp cận bạn đều có một ý đồ nào đó. Vì thế, bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến.

Trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bạn làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Hãy nhớ rằng “một điều nhịn là chín điều lành” nhé.

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