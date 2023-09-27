Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 27/09/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, gặp vận tam tai, tổn hại tài lộc, mất cả tiền lẫn tình 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 27/09/2023, công việc gặp trục trặc, tuổi Sửu nên cẩn thận với người làm chung. Có người bề ngoài thì thân thiết, bên trong chỉ lợi dụng sơ hở hại bản mệnh. Đồng nghiệp chỉ dừng lại ở mức bình thường, đừng cố gắng làm thân.

Vận trình tình cảm lại kém may mắn. Trước khi đánh giá một ai đó thì nên cẩn thận vì tai vách mạch rừng, coi chừng có kẻ mách lẻo. Gia đình có chuyện gì cũng nên đóng cửa bảo nhau, đừng đi kể chuyện cho người ngoài nghe.

Không những vậy, gặp hạn Tam Tai. Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Người tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 27/09/2023, người tuổi Mùi không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Đồng thời nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này dễ đầu tư thua lỗ, làm ăn đổ bể nên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi khởi nghiệp. Trong quá trình xuất hành, họ dễ bị tai nạn, kỵ sông, kỵ biển. Con giáp này có thể gặp khó khăn, trở ngại trong công việc, sức khỏe sa sút, tình duyên trắc trở. Tốt nhất, họ nên cẩn trọng về lời ăn, tiếng nói để tránh vạ miệng.

Người tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 27/09/2023, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần cẩn thận với nguy cơ mất tiền hao của trong thời điểm này. Nếu đang cầm tiền trong tay, bạn chớ nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của những người mình chưa hiểu rõ. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để bạn tiến hành những công việc trọng đại. Tốt nhất bạn nên hoàn thành cho tốt những nhiệm vụ còn dang dở, đừng lơ là để kẻ xấu tìm ra sơ hở lợi dụng gây hại cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận không thông, tiền tài thiếu kém nên dù làm ra ít hay nhiều tiền, con giáp này cũng chớ nên tiêu pha hoang phí. Lúc nào họ cũng cần có một khoản tiền để phòng thân, phòng khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, một số chuyện thị phi có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người tuổi này.

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