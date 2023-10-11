Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, 3 con giáp XUI TẬN MẠNG, tiểu nhân hãm hại, tài vận đi xuống, làm đâu thua đó

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 05:05

Trong khi các con giáp khác có một ngày thật nhiều may mắn thì 3 con giáp dưới đây lại hoàn toàn ngược lại. Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, bản mệnh nên đề phòng tiểu nhân quấy phá, tài vận đi xuống, tránh mất tiền oan. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, tuổi Tý không thể yên tâm về công việc. Người làm kinh doanh tuyệt đối không nên mở rộng đầu tư hay giao cho người khác quản lý thay mình hôm nay. Người làm công chỉ cần làm tốt phần của mình và đề phòng bị cướp công.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, 3 con giáp XUI TẬN MẠNG, tiểu nhân hãm hại, tài vận đi xuống, làm đâu thua đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng khá ảm đạm. Chuyện tiền bạc tốt nhất bản mệnh nên tự quyết định hoặc tham khảo ý kiến người nhà. Ai đang có ý định cho vay tiền thì nên dừng lại kẻo sau này vừa không đòi được nợ vừa bị mang tiếng xấu.

Bù lại, vận trình tình cảm của bản mệnh tươi sáng. Mối quan hệ của hai người có bước biến chuyển tốt đẹp, nửa kia cũng bắt đầu mở lòng với bản mệnh. Con giáp này có thể rủ người thân tụ tập ăn uống, gắn kết tình cảm.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, cảnh báo với Tuổi Mùi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mùi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, 3 con giáp XUI TẬN MẠNG, tiểu nhân hãm hại, tài vận đi xuống, làm đâu thua đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Tư này là một ngày không tốt với Tuổi Mùi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc, cuối tuần nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, việc chất đống. Bạn đi làm cũng hay gặp tiểu nhân, có kẻ ghen ăn tức ở, chuyên săm soi người khác, chuyên bắt bẻ dù năng lực người này khá kém. Trời không phụ người có công, đừng để ý đến tiểu nhân. 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 11/10/2023, 3 con giáp XUI TẬN MẠNG, tiểu nhân hãm hại, tài vận đi xuống, làm đâu thua đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có Lục Hợp cục nâng đỡ, tiền bạc của Hợi khởi sắc hơn hẳn, dễ có thêm thu nhập bên ngoài. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, đối ngoại, các bạn được khách ủng hộ nên không phải sợ lỗ vốn, cứ vững tâm mà làm ăn. 

Vận tình cảm có tiến triển nhờ Thủy Mộc tương sinh. Bạn quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Hôn nhân có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi lại sớm làm lành, tình cảm mặn nồng hơn xưa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐEN PHỦ ĐẦU, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc 

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023. Mây đen phủ lối, xui xẻo vây quanh khiến cho bản mệnh tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, cẩn trọng tiền bạc. 

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