Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp có vận trình nở hoa rực rỡ, đại vận đến, tài lộc hưng thịnh, cuộc đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 07:28

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui, cuộc sống có sự thay đổi tích cực, sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn.

Tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, người thuộc con giáp tuổi Ngọ đã được thần may mắn để ý và gặp nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu nắm bắt được vận may, người này sẽ loại bỏ được những chướng ngại cản chân từ đầu năm tới nay. Công việc có nhiều tin vui giúp tinh thần của bản mệnh thoải mái hơn từ đó tăng động lực phấn đấu, gặt hái thành công cho dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, những người độc thân cũng có đào hoa rực rỡ, có cơ hội thoát ế. Nhìn chung đây là khoảng thời gian vàng để người này bứt phá trong sự nghiệp.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp có vận trình nở hoa rực rỡ, đại vận đến, tài lộc hưng thịnh, cuộc đời sung túc - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, người thuộc con giáp tuổi Ngọ đã được thần may mắn để ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu khó, không ngại đối mặt với thử thách. Con giáp này có thể không xuất thân từ gia đình khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có cho bản thân. Họ có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tử vi học nói rằng, đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, tuổi Thân sẽ có bước đột phá bất ngờ, đặc biệt là vào nửa cuối ngày. Trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông. Vận may trong ngày hôm nay sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa, làm ăn thịnh vượng, tiền tài đủ đầy.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp có vận trình nở hoa rực rỡ, đại vận đến, tài lộc hưng thịnh, cuộc đời sung túc - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, tuổi Thân sẽ có bước đột phá bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Họ không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt. Họ sẵn sàng xông pha, luôn tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó dễ dàng thành công.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều bước chuyển biến bất ngờ. Dù có khó khăn đến mấy Sửu cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Bước sang những ngày cuối tháng, Sửu khổ tận cam lai, được đền đáp xứng đáng. Người nào bỏ nhiều công sức xây dựng sự nghiệp thì sẽ gặt hái được quả ngọt đáng mong chờ.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp có vận trình nở hoa rực rỡ, đại vận đến, tài lộc hưng thịnh, cuộc đời sung túc - Ảnh 3
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 29/9/2022, cuộc sống tuổi Sửu có quý nhân chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số lớn đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, Thần Tài nghe ước nguyện, trao thẳng rương vàng, công danh chót vót, tài lộc cuộn trào như vũ bão

Trúng số lớn đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, Thần Tài nghe ước nguyện, trao thẳng rương vàng, công danh chót vót, tài lộc cuộn trào như vũ bão

Đúng ngày 4 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ Năm tử vi ngày 29/9/2022 con giáp may mắn con giáp phát tài 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10