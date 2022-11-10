Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 10/11/2022, Thần Tài ban cát lộc, 3 con giáp phất lên từng giờ, xóa tan mây mù đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý, sự nghiệp rực sáng, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 04:24

3 con giáp đón tài lộc nở rộ, đào trúng mỏ vàng, tiễn biệt nghèo khó, phú quý ngập nhà, phát tài cực to, giàu sang viên mãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đa phần lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người cầm tinh con Chuột lại là người rất lạc quan, yêu đời, không nản lòng, nhụt chí trước mỗi khó khăn. Tý luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người. Khi bước vào hôm nay, người tuổi Tý sẽ có nhiều cát lành, tiền bạc về như nước. 

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Tý được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Đặc biệt, tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Tý gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Tý xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. 

Đây chính là lúc tuổi Tý khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng trong thời gian qua sẽ giúp Tý khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Tý sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 10/11/2022, Thần Tài ban cát lộc, 3 con giáp phất lên từng giờ, xóa tan mây mù đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý, sự nghiệp rực sáng, viên mãn sung túc - Ảnh 1
Tý luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người, khi bước vào hôm nay, người tuổi Tý sẽ có nhiều cát lành, tiền bạc về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng trong hôm nay, những người tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi.

Tuổi Sửu gặp rất nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân, nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp, ngoại giao vô cùng tốt đẹp. Những người tuổi Sửu cũng có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. 

Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 10/11/2022, Thần Tài ban cát lộc, 3 con giáp phất lên từng giờ, xóa tan mây mù đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý, sự nghiệp rực sáng, viên mãn sung túc - Ảnh 2
 Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân, nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp, ngoại giao vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian vừa rồi, công việc của người tuổi Dần khá cầm chừng, ảm đạm. Thu nhập của bạn không tăng lên trong khi các khoản chi cho các công việc đột xuất quá nhiều. Người tuổi Dần trong hôm nay thì như ''cá gặp nước'', có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Trong tử vi có nói, đại sự dễ thành nhưng nhất định phải có sự kiên trì tới cuối cùng, nếu bỏ giữa chừng thì người tuổi Dần sẽ thất bại.

Đây là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Dần. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo, tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Ngoài ra từ đây đến cuối năm, tuổi Dần gặp may mắn nhờ cục diện Lục Hợp. Mọi kế hoạch của con giáp này đều như ý, mọi việc diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Nhờ sự tự trau dồi của bản thân tuổi Dần ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 10/11/2022, Thần Tài ban cát lộc, 3 con giáp phất lên từng giờ, xóa tan mây mù đổi vận phát tài, kiếm được bộn tiền, hưởng trọn phú quý, sự nghiệp rực sáng, viên mãn sung túc - Ảnh 3
Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn, Dần làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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