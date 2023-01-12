Hôm nay (12/1) là một thời gian tốt để người tuổi Thân chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Thân sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Trong công việc, người tuổi Thân gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, 17h chiều nay (12/1) người tuổi Thân được Thần Tài chiếu mệnh nên đây là thời gian hốt bạc của người tuổi này.

Trong hôm nay (12/1), không chỉ công việc và tài lộc mà mọi mặt cuộc sống của người tuổi Thân đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh này hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên.

Hôm nay (12/1) là một thời gian tốt để người tuổi Thân chuyển mình và đổi vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh, mọi việc tuổi Dậu làm trong ngày đều thu về kết quả tốt đẹp. Dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện chớ nên ngần ngại, bởi khả năng thành công là điều chắc chắn.

Hãy tự tin và chủ động vận trình của mình với tất cả kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức sẵn có, rồi bạn sẽ làm được. Nếu cảm thấy còn điều gì lấn cấn, đừng ngại hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ những người đi trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình chỉ bảo bạn thôi.

Nếu có hiểu nhầm trong tình cảm thì con giáp này cũng đừng lo lắng quá vì mọi việc sẽ sớm sáng tỏ mà thôi. Ngũ hành tương sinh giúp bạn nhanh chóng tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình.

Có lẽ, trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, hôm nay là ngày thích hợp để bù đắp tình cảm.

Có Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh, mọi việc tuổi Dậu làm trong ngày đều thu về kết quả tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo Lịch ngày tốt, tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Sửu được cát tinh Thái Dương chiếu mệnh nên đón hôm nay (12/1) trong sự hân hoan và hào hứng khi gần như sẽ không có điều gì xảy ra khiến bạn phải phiền lòng. Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này vẫn tiến triển đúng dự tính. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để đạt được vị thế cao trong sự nghiệp.

Nhìn chung, sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho bản mệnh. May mắn đang mỉm cười với bạn trong hôm nay. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của bạn.

Cát khí vượng giúp chuyện kiếm tiền cũng dễ dàng hơn trước, người buôn bán kinh doanh có lời mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài trợ giúp cho kinh tế gia đình.

Thời điểm này đang cận kề Tết Nguyên đán cổ truyền, bạn nên có sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn trước mắt.

Chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp. Người độc thân được dự báo dễ tìm được nửa kia cho mình vì khá tích cực tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè. Không còn những ngày tháng cô đơn như trước đây nữa, bạn đã có một người ở bên cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Các cặp đôi giữ được mối quan hệ bền chặt nhờ luôn có sự sẻ chia và thấu hiểu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm