Đúng hôm nay, thứ Bảy 4/11/2023, Thần Tài phát lương, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 05:55

3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần hanh thông đủ đường. Đây chính là thời điểm thuận lợi để người tuổi này đạt bước tiến mới trên con đường công danh chính mình. Tinh thần làm việc hăng hái cùng với trách nhiệm cao là những yếu tố góp phần làm nên thành công của bản mệnh. Quý Nhân nâng đỡ giúp con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội nâng cao nguồn thu nhập cá nhân. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đạt bước tiến mới. Người độc thân có sự tin tưởng vào bản thân nên không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm quen nào với người khác giới. Song, bạn cũng cần biết đâu được người nào thật lòng với mình người nào không để tránh hối hận về sau. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 4/11/2023, Thần Tài phát lương, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng. Dù gặp khó khăn trong công việc nhưng vẫn không khiến người tuổi này nản lòng. Hơn thế, đây còn chính là nguồn động to lớn để bản mệnh chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính giúp con giáp này chẳng lo lắng về vấn đề chi tiêu trong thời gian này.

Về chuyện tình, mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy càng thêm khăng khít, bền chặt hơn do mọi hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống dù không tìm được người bạn đời cho mình.  

Đúng hôm nay, thứ Bảy 4/11/2023, Thần Tài phát lương, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Con giáp này dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Chuyện tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây, cả hai có được những khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Bên cạnh đó, người độc thân có thể tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ đào hoa vượng. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 4/11/2023, Thần Tài phát lương, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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