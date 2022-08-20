Đúng hôm nay, thứ Bảy (20/8), "đầu xuôi đuôi lọt", 3 con giáp mở cửa đón TÀI LỘC, một tay chạm đỉnh vinh quang, một tay chạm núi vàng núi bạc

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 05:57

Hôm nay là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với các con giáp sau

Tuổi Dần

Hôm nay, yếu tố phong thủy trong ngũ hành sẽ đồng hành cùng với tuổi Dần giúp con giáp này có tài vận bùng nổ. Khoảng thời gian này là cơ hội tốt để tuổi Dần có nguồn thu nhập gấp bội. Họ xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất nhờ sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân trong suốt thời gian qua.

Bản thân những chú Hổ là những người thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Dần học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Hôm nay, tuổi Dần có thể đề xuất những ý tưởng sáng tạo mà bản thân mình nghĩ ra, mạnh dạn triển khai, áp dụng vào thực tế. Một trong số những ý tưởng đó có thể đem đến một nguồn lợi lớn cho bản thân và gia đình người tuổi Dần.

Hôm nay, nhờ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hợp nhất nên tuổi Dần sẽ không gặp phải trở ngại trong công việc. Con giáp này có khả năng được thăng chức, tăng lương và đạt tới đỉnh cao trong cuộc sống.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (20/8), 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp mở cửa đón TÀI LỘC, một tay chạm đỉnh vinh quang, một tay chạm núi vàng núi bạc - Ảnh 1
Hôm nay, nhờ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hợp nhất nên tuổi Dần sẽ không gặp phải trở ngại trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì hôm nay cũng là 1 ngày rất thuận lợi cho họ.

Hôm nay, tuổi Tuất có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng để gia tăng thêm tài vận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu cân nhắc để phát triển một số ngành nghề mới cho bản thân mình. Phát triển nghề tay trái sẽ giúp người tuổi Tuật đa dạng hóa nguồn thu nhập

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Tuất lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu và nếu không biết quản lý tiền bạc hiệu quả thì họ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để giúp những đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở chứ không nhanh chóng bốc hơi. Chú ý không mua theo những ý thức nhất thời và chỉ dành tiền cho những việc quan trọng.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (20/8), 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp mở cửa đón TÀI LỘC, một tay chạm đỉnh vinh quang, một tay chạm núi vàng núi bạc - Ảnh 2
Hôm nay, tuổi Tuất có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi gặp vận may vào hôm nay. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Hợi. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Trong hôm nay, người tuổi Hợi có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, con giáp tuổi Hợi cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng nếu người tuổi Hợi không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ. Bước vào hôm nay, đa số những người tuổi Hợi đều công thành danh toại, nếu như họ không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc đời bình yên, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy. Cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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