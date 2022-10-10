Đúng hôm nay, Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp nằm yên cũng có lộc nhờ Trời thương Phật độ, tiền của đổ về như nước lũ, vàng bạc chất đầy trước sân, ngập tràn hỷ sự, phất lên thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 05:10

Đúng vào Rằm tháng 9, 3 con giáp sau giàu sang không ai sánh bằng nhờ Trời thương Phật độ, đón một tuần vạn sự như ý, tiền của dồi dào.

Tuổi Tỵ

Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Tỵ thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành.

Bản chất tuổi Tỵ là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ. 

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Bắt đầu từ Rằm tháng 9 Âm lịch này, tuổi Tỵ là một trong những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố hết mực. 

Cụ thể, từ hôm nay, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi. 

Người tuổi Tỵ không mong đợi nhiều nhưng từ hôm nay họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

Đúng hôm nay, Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp nằm yên cũng có lộc nhờ Trời thương Phật độ, tiền của đổ về như nước lũ, vàng bạc chất đầy trước sân, ngập tràn hỷ sự, phất lên thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 1
Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là những người chịu thương chịu khó nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào hôm nay, tuổi Dậu sẽ được các vị Thần May Mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dậu chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu về được mười, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Hôm nay, Dậu sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát Tinh bảo hộ, những người tuổi Dậu như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dậu lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dậu cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những người tuổi Dậu có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng hôm nay, Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp nằm yên cũng có lộc nhờ Trời thương Phật độ, tiền của đổ về như nước lũ, vàng bạc chất đầy trước sân, ngập tràn hỷ sự, phất lên thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 2
Vào hôm nay, tuổi Dậu sẽ được các vị Thần May Mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Sửu cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ bắt đầu từ hôm nay nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao. Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), Thần Tài nghênh đón, sao Thái Âm chiếu rọi, 3 con giáp "đánh đâu thắng đó", trúng số độc đắc tiền tỷ, thảnh thơi hưởng lộc, đón nhận phước lành từ 4 phương 8 hướng

Tử vi tuần mới (10/10 - 16/10), Thần Tài nghênh đón, sao Thái Âm chiếu rọi, 3 con giáp "đánh đâu thắng đó", trúng số độc đắc tiền tỷ, thảnh thơi hưởng lộc, đón nhận phước lành từ 4 phương 8 hướng

Tuần mới, 3 con giáp sau được sao Thái Âm toạ mạng, Thần Tài ưu ái nên việc giàu sang nằm trong tầm tay, mọi sự thuận lợi ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

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