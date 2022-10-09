Đúng 19h tối nay (09/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, những con giáp sau "hứng mưa vàng, gió bạc", tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm "nở hoa", cát khí ngập tràn ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 14:50

Tin vui vào đúng 19h tối nay (09/10), 3 con giáp sau tiền tài lên hương, tình duyên khởi sắc nhờ Thần Tài và Bồ Tát phù trợ, mọi sự viên mãn bất ngờ.

Tuổi Hợi

Không hề quá lời chút nào khi nói rằng vận mệnh trong hôm nay của tuổi Hợi sẽ tốt nhất trong suốt cả tháng 10 này. Bạn làm gì cũng vô cùng suôn sẻ với sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh bất kể là cấp trên, đồng nghiệp hay gia đình và bạn bè. Tối nay, bạn sẽ được đi đến khá nhiều nơi, gặp khá nhiều người và mở rộng tầm nhìn hơn rất nhiều. Đó cũng là dịp để bạn tìm thấy ý trung nhân trong mộng của mình đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Túi tiền của bạn ít khi vơi mà luôn rủng rỉnh, dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì cũng sẽ luôn có khoản thu nhập khác bù lại, quá tuyệt phải không. Bạn luôn tràn đầy năng lượng và hứng khởi trong suốt hôm nay vì vậy không gì có thể cản bạn đi đến thành công.

Đúng 19h tối nay (09/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, những con giáp sau 'hứng mưa vàng, gió bạc', tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm 'nở hoa', cát khí ngập tràn ngày cuối tuần - Ảnh 1
Không hề quá lời chút nào khi nói rằng vận mệnh trong hôm nay của tuổi Hợi sẽ tốt nhất trong suốt cả tháng 10 này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tối nay là thời điểm khá an nhàn đối với những bạn cầm tinh tuổi Sửu. Tối nay bạn sẽ có nhiều thời gian để đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở mang tầm mắt cũng như tầm nhìn của bản thân về sự nghiệp, tiền tài và định ra hướng đi mới cho bản thân. Thời điểm này bạn sẽ gặp nhiều chuyện suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Túi tiền của bạn tuy không quá rủng rỉnh nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu mua sắm mà không phải lo lắng quá nhiều đến giá cả.

Chuyện tình yêu của bạn tuy không quá rực rỡ nhưng cũng ít khi thiếu những phút giây đầm ấm và bình yên bên người ấy. Sức khỏe của tuổi Sửu cũng cực kì tốt trong tối nay. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư thái và rất đỗi nhẹ nhàng này của tối nay bạn nhé.

Đúng 19h tối nay (09/10), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài ban phước, những con giáp sau 'hứng mưa vàng, gió bạc', tiền tài đổ ập xuống đầu bất ngờ, tình cảm 'nở hoa', cát khí ngập tràn ngày cuối tuần - Ảnh 2
Tối nay là thời điểm khá an nhàn đối với những bạn cầm tinh tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những bạn sinh nhằm tuổi Mùi sẽ có một buổi tối tràn ngập những điều tốt lành chờ đợi ở phía trước. Công việc của bạn sẽ thăng hạng vượt bậc trong thời gian này. Bạn sẽ nhận được sự hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ đó ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Mùi cũng không có gì phải phàn nàn vì bạn không khi nào hết tiền tiêu trong tối nay, túi tiền của bạn cứ vơi lại đầy như "nồi cơm Thạch Sanh" vậy.

Chuyện tình cảm cũng là một điểm sáng trong bức tranh vận mệnh của bạn. Bạn và người ấy sẽ luôn quấn quýt không rời và luôn dành cho nhau sự quan tâm cao nhất. Tối nay bạn chỉ cần chú ý chế độ ăn uống lành mạnh là sẽ không cần lo lắng gì về sức khỏe.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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