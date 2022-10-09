Đúng hôm nay, Chủ Nhật (09/10), Tướng Tinh toạ mệnh, Thất Sát giáng hoạ, 3 con giáp bị vận xui bao phủ, dễ "ném tiền qua cửa sổ", tài lộc có nhiều thất thoát, đón ngày cuối tuần tương đối ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 06:13

Vào hôm nay, 3 con giáp sau bị vận xui bao phủ nên ngày cuối tuần tương đối ảm đạm, không mấy vui vẻ, cần cẩn trọng trong mọi việc.

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là những người mà dù nam hay nữ thì đều toát ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ. Trong họ vừa ẩn chứa sự bí ẩn, lại rất đáng tin cậy, được những người xung quanh yêu mến, tôn trọng.

Trong hôm nay, tuổi Tý có hạn xui xẻo, khiến họ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Việc tuổi Tý thích ứng với những tình huống này ra sao sẽ quyết định tài vận của họ. Trong những việc liên quan đến tiền bạc và các mối quan hệ, hãy thận trọng suy tính, không cả nể, cũng không gây mâu thuẫn, hiểu lầm. Đặc biệt, tuổi Tý cũng nên tiết chế và cân đối lại việc chi tiêu, để không rơi vào tình trạng bấp bênh về tài chính.

Tử vi học có nói, tuổi Tý có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, tuổi Tý cũng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn vào hôm nay để có thể tiến tới những ngày tháng tươi sáng.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (09/10), Tướng Tinh toạ mệnh, Thất Sát giáng hoạ, 3 con giáp bị vận xui bao phủ, dễ 'ném tiền qua cửa sổ', tài lộc có nhiều thất thoát, đón ngày cuối tuần tương đối ảm đạm - Ảnh 1
Tử vi học có nói, tuổi Tý có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay những người tuổi Tuất sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Tuất được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh. Ngoài ra, họ cũng nên cố gắng tránh gây mâu thuẫn, năng làm việc tốt hay tham gia các sự kiện vui để tăng cường những nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật (09/10), Tướng Tinh toạ mệnh, Thất Sát giáng hoạ, 3 con giáp bị vận xui bao phủ, dễ 'ném tiền qua cửa sổ', tài lộc có nhiều thất thoát, đón ngày cuối tuần tương đối ảm đạm - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay những người tuổi Tuất sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, sự kiên cường chính là một ưu điểm nổi bật nhất của tuổi Ngọ. Đừng bị vẻ ngoài nhẹ nhàng của họ làm bạn bị nhầm lẫn. Trong số 12 con giáp, họ là một trong những con giáp kiên nhẫn và có thể vượt qua khó khăn một cách xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, vào hôm nay, cũng giống như tuổi Tuất, tuổi Ngọ cũng bị vận xui đeo bám, do đó nên công việc, sức khỏe và các mối quan hệ của họ cũng bị ảnh hưởng phần nào. 

Tử vi học có nói, Thất Sát tọa mệnh khiến sự nghiệp của tuổi Ngọ có dấu hiệu đi xuống, buộc họ phải lao đao đối phó, thời gian sắp tới cũng là một khoảng thời gian thử thách với con giáp này. 

Hôm nay là lúc mà người tuổi Ngọ có thể nảy sinh mâu thuẫn những người xung quanh, đặc biệt là cấp trên và đồng nghiệp. Nếu không biết xử lý khéo léo, những mối quan hệ này có thể trở nên căng thẳng, thậm chí gây ra những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đến công việc và chuyện kiếm tiền của họ. Do đó, tuổi Ngọ cần phải đặc biệt kín kẽ trong giao tiếp, không để kẻ khác có cớ "đâm sau lưng" họ. 

Ngoài ra, nếu có kế hoạch đầu tư, tuổi Ngọ phải nghiên cứu thật kỹ, tuyệt đối không vì nóng vội một phút mà phải để bản thân chịu thiệt thòi về sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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