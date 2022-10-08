Đúng 16h chiều mai (09/10), "mã đáo thành công", chim én phương xa báo lộc, 3 con giáp nhận được tin vui, phước lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, sống trong nhung gấm lụa là, cuối tuần ung dung "ngồi mát ăn bát vàng"

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 18:57

Chiều mai, 3 con giáp sau nhận được tin vui về đường tài lộc, mọi nỗ lực cả tuần sẽ được đền đáp xứng đáng vào chiều mai.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. 

Ngược lại, tuổi Thìn còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, ngày mai (09/10), tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. 

Đặc biệt, chiều mai được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiến thời gian tới, tuổi Thìn không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Đúng 16h chiều mai (09/10), 'mã đáo thành công', chim én phương xa báo lộc, 3 con giáp nhận được tin vui, phước lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, sống trong nhung gấm lụa là, cuối tuần ung dung 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Tử vi học có nói, ngày mai (09/10), tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào ngày mai (09/10), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Mùi, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

Đúng 16h chiều mai (09/10), 'mã đáo thành công', chim én phương xa báo lộc, 3 con giáp nhận được tin vui, phước lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, sống trong nhung gấm lụa là, cuối tuần ung dung 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Đặc biệt, vào ngày mai (09/10), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai (09/10) là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Dậu, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong ngày mai của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay trong chiều mai này, tuổi Dậu với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Dậu có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào ngày mai đấy!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào 10h sáng Chủ Nhật (09/10), Chính Tài độ mệnh, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền vàng dư dả, vận trình bay cao như diều gặp gió, "không giàu đời không nể"

Tin vui vào 10h sáng Chủ Nhật (09/10), Chính Tài độ mệnh, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền vàng dư dả, vận trình bay cao như diều gặp gió, "không giàu đời không nể"

Sáng mai, 3 con giáp có ơn trên độ mệnh, soi đường chỉ lối cho trúng số đổi đời, từ đây giàu sang phú quý, tiền bạc chất đống đầy nhà, đón ngày cuối tuần sung túc.

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