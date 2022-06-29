Đúng giờ Tý ngày mai 30/6: TOP 3 con giáp 'ngồi không' may mắn cũng tìm đến, vận trình suôn sẻ, kinh doanh đại phát, tiền tài đầy két, nhân duyên thêm gắn kết

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 07:41

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 30/6, những con giáp này 'ngồi không' may mắn cũng tìm tới, vận trình hanh thông, kinh doanh đại cát, phát tài phát lộc.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Mão ngày mai được quý nhân Lục hợp che chở nên chuyện hợp tác làm ăn có lợi vô cùng. Bạn hãy mạnh dạn tiến hành kế hoạch của mình đi nhé.

Tiền bạc trong ngày chẳng lo túng thiếu đâu. Con giáp này đã làm gì là sẽ quyết tâm đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Bạn biết rằng trên con đường thành công sẽ chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng.

Tam hợp cục xuất hiện nên tình cảm đôi lứa hài hòa, tâm đầu ý hợp. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cơ hội tìm mối nhân duyên mới cho mình, trước khi nhận lời tỏ tình của đối phương, hãy xác định rõ tình cảm của mình xem bạn có thực sự muốn ở bên người đó hay không nhé.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/6: TOP 3 con giáp 'ngồi không' may mắn cũng tìm đến, vận trình suôn sẻ, kinh doanh đại phát, tiền tài đầy két, nhân duyên thêm gắn kết - Ảnh 1
Tam hợp cục xuất hiện nên tình cảm đôi lứa hài hòa, tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Năm ngày 30/6/2022 chuyện tình cảm có nhiều tin vui nhờ Tam Hội cục che chở. Người độc thân sẽ có nhiều đối tượng theo đuổi, bày tỏ tình cảm, nhưng đừng quá vội vàng nếu không muốn bị tổn thương. May mắn đang mỉm cười với bạn, có thể tìm được một nửa ưng ý cho mình.

Thứ Năm của tuổi Dần có ngũ hành tương sinh, gặp được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Ngay kể cả mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

Nhìn chung tâm trạng của con giáp này hôm nay khá thoải mái, đầu óc thông thoáng nên hãy lên kế hoạch đi chơi hoặc làm gì đó theo sở thích vào cuối tuần này đi. Vui là thế nhưng đừng quên hỏi thăm những người quan trọng của mình nhé.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/6: TOP 3 con giáp 'ngồi không' may mắn cũng tìm đến, vận trình suôn sẻ, kinh doanh đại phát, tiền tài đầy két, nhân duyên thêm gắn kết - Ảnh 2
Thứ Năm của tuổi Dần có ngũ hành tương sinh, gặp được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai là ngày tốt cho những khởi đầu mới trong công việc. Có thể bạn sẽ đạt được thành tích tốt và dễ có được những cơ hội đánh giá tốt về năng lực và tặng vận tài chính về sau. Con đường sự nghiệp của bạn sẽ thoải mái và đây là thời điểm tốt để bạn có thể gặt hái những cơ hội.

Ngày mới của bạn cũng có điềm báo lộc tài cầm tay, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh và hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại về công việc.

Có điều về vận tình cảm có thể bạn sẽ cảm thấy những áp lực và khó tìm được tiếng nói chung hay cảm thấy phiền lòng vì chúng. Hãy cố gắng bình tĩnh và có tinh thần vững vàng để có được tiếng nói cá nhân.

Đúng giờ Tý ngày mai 30/6: TOP 3 con giáp 'ngồi không' may mắn cũng tìm đến, vận trình suôn sẻ, kinh doanh đại phát, tiền tài đầy két, nhân duyên thêm gắn kết - Ảnh 3
Ngày mai là ngày tốt cho những khởi đầu mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 29/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, xui rủi tan biến, may mắn tới tấp, đi đến đâu thuận lợi, hanh thông đến đó, tình duyên trên đà tiến triển.

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