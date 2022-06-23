Đúng giờ Tý ngày mai 24/6: Top 3 con giáp 'nằm không' may mắn cũng tới, tiền chất đầy két, làm việc gì cũng hanh thông, tình duyên ngày càng thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 07:23

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 24/6, những con giáp này nằm không may mắn cũng tới, tiền tài đầy két, vạn sự suôn sẻ, hanh thông, bạn cùng nửa kia hạnh phúc vô biên.

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày cho biết công việc của người tuổi Hợi tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước.

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào, bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai.

Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Bạn biết rằng muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn, chứ không nên chỉ bị động, chờ người khác đến với mình.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/6: Top 3 con giáp 'nằm không' may mắn cũng tới, tiền chất đầy két, làm việc gì cũng hanh thông, tình duyên ngày càng thắm đượm - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày cho biết công việc của người tuổi Hợi tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai Thực Thần ghé thăm, người tuổi Mão làm nghề tự do có cơ hội làm ăn khá trong ngày mai. Bản mệnh có thể tìm được những mối hợp tác có triển vọng, thu về lợi ích nhanh chóng hoặc hứa hẹn trong tương lai.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi sự khéo léo quá mức khiến người khác đôi khi coi bạn là người không thực bụng.

Vận trình tình cảm viên mãn. Những người đã lập gia đình không ngại bày tỏ cử chỉ âu yếm ở nơi đông người. Cách thể hiện tình yêu mỗi người mỗi khác, song đều với mong muốn thể hiện tình yêu chân thành, nồng nhiệt.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/6: Top 3 con giáp 'nằm không' may mắn cũng tới, tiền chất đầy két, làm việc gì cũng hanh thông, tình duyên ngày càng thắm đượm - Ảnh 2
Ngày mai Thực Thần ghé thăm, người tuổi Mão làm nghề tự do có cơ hội làm ăn khá trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai Tam Hợp phù trợ khiến công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, vì nhiều khi đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế không chính xác nên bạn thường lên những kế hoạch quá xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. 

Mộc sinh Hỏa mang với vận trình tình duyên suôn sẻ cho những chú Dê. Bản mệnh chủ động trong hơn chuyện tình cảm của mình, dù đây không phải “phong cách” thường ngày của bạn. Con giáp này hoàn toàn nắm được cơ hội để mang đến hạnh phúc cho bản thân.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/6: Top 3 con giáp 'nằm không' may mắn cũng tới, tiền chất đầy két, làm việc gì cũng hanh thông, tình duyên ngày càng thắm đượm - Ảnh 3
Ngày mai Tam Hợp phù trợ khiến công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 23/6, những con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, lộc lá tới tấp, bản mệnh sung túc vô biên.

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