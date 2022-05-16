Đúng giờ Tý ngày mai (17/5/2022): ƠN TRÊN an bày, ban phát Tài Lộc, 3 con giáp như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, hóa nguy thành an, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng

Vào giờ Tý ngày mai (17/5/2022), mọi điều êm ả và tốt lành sẽ đến với người tuổi Thân nhờ cát tinh che chở. Trong công việc, con giáp này hoàn toàn có đủ khả năng để làm tròn nhiệm vụ của mình. Ấn Quan mang tới tin vui thăng tiến cho tuổi này khi bạn đã và đang giành được nhiều thành tích khá tốt. Sao Thiên Đức còn giúp những chú Khỉ dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ của mình. Dù có gặp tiểu nhân thì Thân cũng có thể hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng đó.

Có người còn biết tận dụng cơ hội biến thù thành bạn, kết giao với nhiều người có năng lực. Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh nên lựa chọn thời điểm này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh đầu tư sẽ tăng khả năng thành công. Nếu bạn học thêm về cách quản lý tiền bạc và tích lũy thì hoàn toàn sẽ có được khoản vốn kha khá để thực hiện được những dự định trong tương lai của mình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có thể chưa được suôn sẻ như ý muốn của bạn.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu vào giờ Tý ngày mai sẽ diễn ra hanh thông. Bạn không cần quá căng thẳng hay lo nghĩ gì nhiều trong công việc, bởi những kế hoạch mà bản mệnh lập ra từ trước đó đều đang đi theo một quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội chùn bước trước những khó khăn hay rắc rối bất ngờ ập tới mà phá hủy công sức lâu nay.

Con giáp này cũng nhận được nhiều lời khen từ lãnh đạo khen ngợi, tuy nhiên đừng vì vậy mà trở nên tự cao, kiêu căng, không coi ai ra gì.

Vận trình tình cảm của con giáp này vào giờ Tý ngày mai (17/5/2022) trở nên thăng hoa bất ngờ. Người độc thân bất ngờ gặp được ý trung nhân sau thời gian dài cô đơn. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này để tháo gỡ mọi hiểu lầm đang tồn tại bấy lâu.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi vào đúng giờ Tý ngày mai (17/5/2022) tiến triển khả quan. Quý nhân nâng đỡ giúp mọi ước muốn, kế hoạch của con giáp này đều gặp được cơ may hoàn thành. Nếu thể hiện tốt năng lực thì khả năng cao sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Hợi khi có sao Bách Việt chiếu mệnh. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, nhiều cơ hội để phát triển thành mối quan hệ thân thiết. Tình cảm vợ chồng thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên, con giáp này tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

Tử vi cũng dành lời khuyên cho tuổi Hợi là nên học cách nói lời từ chối trước những điều mình không hứng thú. Tuổi Đinh Hợi: Người độc thân chưa sẵn lòng với hạnh phúc mới. Tuổi Kỷ Hợi: Nên cố gắng thoát khỏi những nỗi buồn trong quá khứ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.