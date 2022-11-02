Tử vi ngày Thứ Tư 02/11/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Dần làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Hai này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Dần nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá tốt đẹp vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu người tuổi Mùi còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên vượt qua được.

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy đường tình duyên của bản mệnh trong ngày cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh.

Đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình, vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai. Tình yêu không phải ai cũng dễ dàng có được, nếu đã có được niềm hạnh phúc trong tay, con giáp này nên trân trọng và biết cách để bảo vệ tình yêu của mình, đừng để tới khi mất đi mới tiếc nuối.

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy đường tình duyên của bản mệnh trong ngày cũng có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay, Thứ Tư 02/11/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Mão.

Bản mệnh đang phải đối mặt khi vận trình tình duyên trong ngày vô cùng vượng sắc. Người bạn đời rất tâm lý và luôn hết lòng suy nghĩ cho tuổi Mão. Con giáp này cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã tìm được một nửa tuyệt vời như vậy.

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo