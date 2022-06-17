Đúng giờ Tý hôm nay 17/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, của ăn của để đầy nhà, mua nhà sắm xe, đại gia gọi tên, nửa đời sau sống trong nhung lụa, vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 03:40

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay, những con giáp này đắc tài đắc lộc, của ăn của để, mua nhà sắm xe, đại gia là đây.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Người tuổi Ngọ hôm nay có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Trong công việc bạn có chính kiến của riêng mình, nhiều ý tưởng đóng góp sáng tạo nên được mọi người ghi nhận.

Tài lộc: Có Thực Thần che chở người tuổi Ngọ dễ dàng phát huy tài năng riêng. Xử lý công việc tiền bạc khá bảo thủ, có điềm quý nhân phù trợ nên giữ tiền tốt. Lại được người khác mời ăn uống, nhậu nhẹt.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình, có thể nói, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người nhé.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, của ăn của để đầy nhà, mua nhà sắm xe, đại gia gọi tên, nửa đời sau sống trong nhung lụa, vinh hoa - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ hôm nay có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Vận Nhị Hợp hôm nay đem tới hòa khí trong công việc, tuổi Thân hứa sẽ thu về nhiều kết quả tốt đẹp. Bạn dũng cảm, có trí tuệ và giỏi giang. Nhưng Nhị Hợp cũng đem tới tính cách hồ đồ, hành sự hấp tấp. Làm việc gì cũng không được chu đáo, hay xảy ra sai sót. Nếu bản mệnh học cách nhẫn nại, biết kiềm chế thì công việc chắc chắn thuận lợi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc, bởi dù có gặp khó khăn đi nữa thì xung quanh bạn luôn không thiếu người giúp đỡ.

Tình cảm: Bạn luôn coi trọng chữ tín và lời hứa, nên họ không bao giờ tùy tiện trêu đùa tâm sức của mình. Với tuổi Thân hứa là một loại trách nhiệm, nói được phải làm được. Nên những việc bạn không hứa có nghĩa rằng họ tạm thời chưa làm được hoặc đơn giản điều kiện chưa đủ.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, của ăn của để đầy nhà, mua nhà sắm xe, đại gia gọi tên, nửa đời sau sống trong nhung lụa, vinh hoa - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Người tuổi Tuất dũng cảm và chính trực, dám đương đầu với bất công và sự đàn áp. Trong công việc, bạn có lòng cầu tiến, luôn vươn lên tìm đến cái tốt. Bạn được cát thần bồi đắp cho sức sống dồi dào, bản thân lại tự tin không cam chịu nên việc gì cũng được hoàn thành ở mức xuất sắc.

Tài lộc: Hôm nay sẽ có điềm báo tài lộc liên quan đến chuyện hợp đồng, văn kiện, bằng cấp, học hành,… Người tuổi Tuất nên phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn để tạo ra cơ hội tiền bạc cho mình. 

Nhờ có Tam Hợp mà hứa hẹn tình yêu của tuổi Tuất độc thân sẽ được đơm hoa, kết trái, có người chủ động ngỏ lời dễ dàng được chấp thuận. Hai vợ chồng của bạn hứa hẹn sẽ có tin vui bầu bí trong thời gian này.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, của ăn của để đầy nhà, mua nhà sắm xe, đại gia gọi tên, nửa đời sau sống trong nhung lụa, vinh hoa - Ảnh 3
Nhờ có Tam Hợp mà hứa hẹn tình yêu của tuổi Tuất độc thân sẽ được đơm hoa, kết trái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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