Đúng giờ Tý hôm nay 10/10/2022: TOP 3 con giáp tiền tài đổ bộ, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, vận trình thăng hoa, một ngày tràn ngập hạnh phúc, 'vệ tinh' vây xung quanh

Tử vi ngày mới có Nhị Hợp đem lại tác động tích cực, người tuổi Tị trở thành con giáp nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh. Quan sát thái độ của mọi người, bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp để chinh phục lòng người.

Tuổi Tỵ sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Trong ngày thứ 2 này, bạn có thể nhận được lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, không lý nào bạn lại chịu đầu hàng trước thử thách cả. Bạn hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng chẳng hề đơn độc.

Tuổi Tỵ sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 10/10/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Mão có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của bản thân trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được khiến cho bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin cậy và tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Trong những quyết định hệ trọng, bạn luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ làm việc chỉ vì lợi ích của cá nhân mình.

Thổ sinh Kim, đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Bạn và người ấy nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.

Thổ sinh Kim, đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Thân có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, hãy chỉ coi đó là một khoản tiền khích lệ chứ đừng nên phụ thuộc vào đó. Hơn nữa, nếu quá phụ thuộc vào một việc nào đó, bạn sẽ trở nên trì trệ, thiếu ý chí phấn đấu.

May mắn hơn là Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

May mắn hơn là Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo