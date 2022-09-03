Đúng giờ Sửu hôm nay 3/9: TOP 3 con giáp như 'cá gặp nước', rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chẳng lo đói khổ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 05:25

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/9, 3 con giáp này thuận lợi như cá gặp nước, tình - tiền thăng hoa, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc trải đầy nhà.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 3/9/2022, nhờ cục diện tam hội nâng đỡ, tuổi Thân vô cùng thông minh và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao. Con giáp này có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên một cách khá dễ dàng.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ thế cũng có những bước tiến thuận lợi hơn, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của tuổi Thân. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, con giáp này càng phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, vận trình tình duyên của con giáp này tiến triển êm đẹp, mối quan hệ với gia đình rất hòa hợp. Bản mệnh luôn là một người biết quan tâm, chăm sóc cho các thành viên và hiểu rằng tiền tài, địa vị chẳng thể đánh đổi được tình thân.

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/9: TOP 3 con giáp như 'cá gặp nước', rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chẳng lo đói khổ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh nhờ thế cũng có những bước tiến thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 3/9/2022, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão thăng hoa, gặt hái không ít thành quả. Con giáp này có thể nhận được tin vui thi cử, đạt được chức vị như mong muốn. Song chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vì những thử thách, khó khăn vẫn sẽ tìm đến trong tương lai.

Theo tử vi phương Đông, đường tình duyên của người tuổi Mão khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, những chú Mèo độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình.

Bản mệnh không quá quan tâm đến việc mình có phải chịu thiệt thòi gì khi bỏ cả thời gian cá nhân ra để làm việc hay không mà chỉ mong rằng công việc mình chịu trách nhiệm được hoàn thành đúng theo tiến độ mà thôi.

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/9: TOP 3 con giáp như 'cá gặp nước', rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chẳng lo đói khổ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Bản mệnh không quá quan tâm đến việc mình có phải chịu thiệt thòi gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình cả ngày tốt lên trông thấy. Nhờ có người chỉ dẫn mà bản mệnh đã tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có thu nhập nhỉnh hơn người làm công ăn lương dù hôm nay có là ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ. Bạn vẫn có những mối khách hàng quen thuộc tìm tới, cộng thêm chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nên đã chiếm được lòng tin của khách hàng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cực kỳ thắm sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Đừng vội hoài nghi, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Tình yêu thăng hoa rực rỡ với tốc độ quá nhanh khiến cho chính bản mệnh cũng phải ngỡ ngàng.

Đúng giờ Sửu hôm nay 3/9: TOP 3 con giáp như 'cá gặp nước', rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chẳng lo đói khổ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Đường tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay vượng sắc hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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