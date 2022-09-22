Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9: 3 con giáp 'ngồi im' phước lành cũng tự đến, sung sướng như tiên, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình đỏ thắm, tiền tài từ đâu rơi xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 05:25

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, vận trình nhiều may mắn, tiền tài từ trên trời rơi xuống, gia đạo nhiều tin vui, tình duyên thêm thắm sắc.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp tương đối ổn định, con giáp này đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao của mình. Khối lượng công việc trong ngày không có nhiều nên người tuổi Dậu không gặp phải căng thẳng hay áp lực nào quá lớn. Tuy nhiên không vì thế mà bản mệnh tỏ ra chủ quan, lơ là.

Hơn thế nữa, quý nhân mang tới thêm tin vui cho con giáp này khi vận tài lộc không ngừng tăng tiến. Bản mệnh miệt mài làm việc bởi đây là cơ hội kiếm tiền mà. Nếu biết cách tích lũy tốt đến khi nhìn lại bản mệnh sẽ tích lũy được một khoản tiền kha khá cho mình.

May mắn hơn là Thổ sinh Kim, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn để có thể yên tâm vượt qua những khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9: 3 con giáp 'ngồi im' phước lành cũng tự đến, sung sướng như tiên, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình đỏ thắm, tiền tài từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nhờ cục diện tam hợp nên vận trình công danh, sự nghiệp vượng phát rõ ràng, đường quan lộc phát triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Hơn thế nữa con giáp này có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác.

Tử vi hàng ngày dự báo, tài chính của Hợi hôm nay nhờ sự nhạy bén mà bạn đầu tư sinh lời, thu nhập rất tốt, tài vận khởi sắc. 

Ngũ hành Kim sinh Thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp để bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn đấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9: 3 con giáp 'ngồi im' phước lành cũng tự đến, sung sướng như tiên, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình đỏ thắm, tiền tài từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 2
Ngũ hành Kim sinh Thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay Chính Ấn mang tới cho người tuổi Tuất sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy.

Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé, hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh cũng mang tới chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh khi đối mặt với khó khăn. Đó có thể là một nửa thấu hiểu hoặc những người trong gia đình luôn dõi theo từng bước phát triển trong cuộc sống của con giáp này.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9: 3 con giáp 'ngồi im' phước lành cũng tự đến, sung sướng như tiên, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình đỏ thắm, tiền tài từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh cũng mang tới chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh khi đối mặt với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): Ngày nhiều hỷ sự, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, ngày một vượng sắc, thu nhập khả quan, tình - tiền viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này được dự đoán trúng số đổi đời, xoay chuyển càng khôn, vận trình vượng sắc, tình duyên trên đà tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 29 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 57 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn