Đúng giờ Sửu hôm nay 22/9: 3 con giáp 'ngồi im' phước lành cũng tự đến, sung sướng như tiên, bản mệnh không làm cũng có ăn, vận trình đỏ thắm, tiền tài từ đâu rơi xuống đầu

Đường công danh sự nghiệp tương đối ổn định, con giáp này đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao của mình. Khối lượng công việc trong ngày không có nhiều nên người tuổi Dậu không gặp phải căng thẳng hay áp lực nào quá lớn. Tuy nhiên không vì thế mà bản mệnh tỏ ra chủ quan, lơ là.

May mắn hơn là Thổ sinh Kim, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn để có thể yên tâm vượt qua những khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà.

Hơn thế nữa, quý nhân mang tới thêm tin vui cho con giáp này khi vận tài lộc không ngừng tăng tiến. Bản mệnh miệt mài làm việc bởi đây là cơ hội kiếm tiền mà. Nếu biết cách tích lũy tốt đến khi nhìn lại bản mệnh sẽ tích lũy được một khoản tiền kha khá cho mình.

Đường công danh sự nghiệp tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nhờ cục diện tam hợp nên vận trình công danh, sự nghiệp vượng phát rõ ràng, đường quan lộc phát triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Hơn thế nữa con giáp này có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác.

Tử vi hàng ngày dự báo, tài chính của Hợi hôm nay nhờ sự nhạy bén mà bạn đầu tư sinh lời, thu nhập rất tốt, tài vận khởi sắc.

Ngũ hành Kim sinh Thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp để bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn đấy.

Ngũ hành Kim sinh Thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay Chính Ấn mang tới cho người tuổi Tuất sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy.

Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé, hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh cũng mang tới chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh khi đối mặt với khó khăn. Đó có thể là một nửa thấu hiểu hoặc những người trong gia đình luôn dõi theo từng bước phát triển trong cuộc sống của con giáp này.

Ngũ hành tương sinh cũng mang tới chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh khi đối mặt với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo