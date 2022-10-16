Đúng giờ Sửu hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, tài vận sung túc, có điềm báo tài lộc, cuối năm tràn ngập tin vui, gia đạo hài hòa yên ấm

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 03:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này cát khí vây quanh, tài vận sung túc, điềm báo tài lộc vào cuối năm, hỷ sự đầy nhà, gia đạo ấm êm.

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của Ngọ trong hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Thu nhập chính của Ngọ trong hôm nay khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn.

Tuổi Ngọ sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Đúng giờ Sửu hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, tài vận sung túc, có điềm báo tài lộc, cuối năm tràn ngập tin vui, gia đạo hài hòa yên ấm - Ảnh 1
Tuổi Ngọ sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ ngày, công việc của tuổi Dậu khá thuận lợi. Con giáp này cảm thấy mình có rất nhiều ý tưởng đang ấp ủ muốn thực hiện. Bản mệnh nghĩ nếu muốn cuối năm khởi sắc thì phải tranh thủ tiến hành ngay từ hôm nay nên bản mệnh sẽ không bỏ lỡ thời gian thêm nữa.

Tuổi Dậu sẽ có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện công việc. Con giáp này làm việc cũng năng suất và hiệu quả hơn nên được lãnh đạo ghi nhận, đồng nghiệp nể phục. Hãy cố gắng duy trì phong độ này để con đường sự nghiệp phía trước ngày càng rộng mở.

Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Đúng giờ Sửu hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, tài vận sung túc, có điềm báo tài lộc, cuối năm tràn ngập tin vui, gia đạo hài hòa yên ấm - Ảnh 2
Tuổi Dậu sẽ có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 16/10/2022 hôm nay, tuổi Tuất sẽ đón tin vui tài lộc. Dù mới khởi nghiệp nhưng con giáp này cũng nhận được khoản thu đầu tay hậu hĩnh khi tìm được đối tác tuyệt vời, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng.

Vận trình công việc của tuổi Tuất cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Con giáp này sớm hoàn thành các công việc được giao và còn dư một khoảng thời gian rảnh rỗi. Bản mệnh có thể tận dụng chúng để đẩy mạnh việc phát triển các mối quan hệ xã hội.

Vận tình duyên có dấu hiệu khởi sắc đối với những người còn cô đơn, lẻ bóng. Đây là thời điểm tuyệt vời cho việc giao lưu, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Bản mệnh nên dành thời gian cho việc gặp gỡ và làm quen những người bạn mới.

Đúng giờ Sửu hôm nay 16/10: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, tài vận sung túc, có điềm báo tài lộc, cuối năm tràn ngập tin vui, gia đạo hài hòa yên ấm - Ảnh 3
Vận tình duyên có dấu hiệu khởi sắc đối với những người còn cô đơn, lẻ bóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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